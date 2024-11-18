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        Haberler Dünya Rusya'dan Google'a 3,8 milyon ruble ceza | Dış Haberler

        Rusya'dan Google'a 3,8 milyon ruble ceza

        Rusya'da, bazı içeriklere erişimi engellemediği gerekçesiyle Google'a 3,8 milyon ruble (yaklaşık 38 bin dolar) ceza verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 19:19 Güncelleme: 18.11.2024 - 19:19
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        Rusya'dan Google'a 38 bin dolar ceza
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        Google aleyhine açılan dava, başkent Moskova'da görüldü.

        Platformda bazı yasaklı içeriklere erişim engellenmediği için yasalara uyulmadığına kanaat getiren mahkeme, Google'ın 3,8 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti.

        Ülkede Apple, TikTok ve Telegram gibi çeşitli yabancı platformlara da daha önce benzer gerekçeyle para cezaları verilmişti.

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