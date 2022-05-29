Rusya'dan hipersonik seyir füzesi denemesi 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Rus donanması uzun menzilli saldırı kabiliyetinin göstergesi olan Zirkon hipersonik füze denemesi gerçekleştirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Barents Denizi’nden fırlatılan Zirkon hipersonik seyir füzesinin Beyaz Deniz'de yaklaşık bin kilometre ötede bulunan hedefi başarılı şekilde vurduğu aktarıldı. Bakanlık, füzenin fırlatıldığı anlara ait yaptığı paylaşımda, "Füzenin fırlatılması yeni silah testinin bir parçasıdır" ifadelerini kullandı.

PUTİN, "RAKİPSİZ SİLAH" DEMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Zirkon seyir füzelerini yeni nesil rakipsiz silah sistemlerinin bir parçası olarak nitelendirmişti. Ses hızından 9 kat hızlı hareket eden hipersonik silahlar, 1000 kilometre (620 mil) menzile sahip.

Rusya'nın geliştirmekte olduğu birkaç hipersonik füzeden biri olan Zirkon, Rus kruvazörlerini, fırkateynlerini ve denizaltılarını silahlandırmak için tasarlandı, hem düşman gemilerine hem de kara hedeflerine karşı kullanılabilir.