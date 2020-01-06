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HaberlerDünya

Rusya'dan, İran ve nükleer anlaşma açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İran'ın nükleer anlaşmadaki tüm taahhütleri askıya almasının herhangi bir tehdit oluşturmadığını açıkladı

Rusya
AA

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İran hükümetinin nükleer anlaşmadaki tüm taahhütleri askıya alması yönündeki karar değerlendirildi.

İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu tarafından denetlendiğine işaret edilen açıklamada, "Tahran'ın nükleer anlaşmada yer alan uranyum zenginleştirme kapasitesi ve teknolojik imkanları geliştirme yönündeki kısıtlamalardan vazgeçmesi, nükleer silahın yaygınlaştırılması açısından herhangi bir tehdit oluşturmuyor." ifadesine yer verildi.

Rusya'nın İran nükleer anlaşmasına bağlı kaldığı kaydedilen açıklamada, "İlgili taraflara, küresel öneme sahip olan anlaşmanın etrafında daha fazla gerilim ve belirsizlikler oluşturmama çağrısında bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

İran hükümeti dün nükleer anlaşmadaki taahhütlerin hiçbirine uymayacağını duyurmuştu.

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