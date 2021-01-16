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Rusya'dan İrini Operasyonu kapsamında durdurulan gemiye ilişkin AB'ye tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Adler" isimli Rus kargo gemisinin Akdeniz'de AB'nin İrini Operasyonu kapsamında Yunan donanmasınca aranmasına tepki gösterdi.

Rusya'dan İrini Operasyonu kapsamında durdurulan gemiye ilişkin AB'ye tepki
AA

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Yunan makamlarıyla yaşanan hadisenin detaylarını açıklığa kavuşturmaya çalıştıklarını belirtti.

AB'nin İrini Operasyonunun uluslararası hukuk ve 2292 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı çerçevesinde yürütülmesinin gerektiğini AB yetkililerine defaten söylediklerini aktaran Zaharova, gemilerde arama yapılmadan önce bayrak devletinin onayının alınması gerektiğini, İrini Operasyonu'nun Libya'da taraflardan birinin cezalandırılmasına yönelik olmaması ve tüm Libya kıyıları boyunca açık denizleri kapsaması gerektiğini ifade etti.

Zaharova, buna ilaveten Operasyon merkezinin herhangi bir aramanın sonuçlarını ilgili BMGK komitesine sunmakla yükümlü olduğunu, aksine bir hareketin AB'nin Akdeniz'deki çıkarlarını gerçekleştirmek amacıyla ilgili BMGK kararlarını geniş yorumladığına ve İrini Operasyonu'nun şeffaf olmadığına işaret edeceğini belirtti.

Mariya Zaharova şunları kaydetti:

"Bu bilgiler ışığında, yaşananların esası hakkında kapsamlı açıklamalar aramaya devam edeceğiz. Bence AB'nin bu durumdaki davranışının ve gerçek hazırlığının, Brüksel'in genel kabul görmüş uluslararası hukuk normlarını gerçekten takip etme becerisinin iyi bir testi olacağını ve onların bazı 'kuralları' kendilerince yeniden biçimlendiremeyeceğini söylemeye gerek yok."

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