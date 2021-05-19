Rusya'dan İsrail'e uyarı! 0:00 / 0:00

Reuters / HABERTURK.COM

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, üst düzey bir Rus yetkili İsrail'in Rusya Büyükelçisini Gazze'ye yönelik saldırılar konusunda uyardı.

Reuters'ın aktardığı habere göre, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin İsrail Büyükelçisiyle konuşan üst düzey Rus yetkili, "Sivil kayıplarının kabul edilemez" olduğunu bildirdi.

ATEŞKES İDDİALARI

Öte yandan İsrail medyasında yer alan haberlerde İsrailli bazı kaynaklar, Gazze'ye saldırıların birkaç gün içinde sonlandırılmasını beklediklerini dile getirmişti.

Mısır yönetiminin Gazze Şeridi'nde yaşanan gerilimi sona erdirmek için Hamas ve İsrail'e perşembe gününden itibaren yürürlüğe girecek ateşkes önerdiği bildirilmişti.

Hamas, İsrail ile perşembe günü ateşkes yapmayı kabul ettikleri yönündeki iddiaları yalanladı.