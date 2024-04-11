Rusya'dan Kharkiv'e gece saldırısı: Kentte elektrikler kesildi
Rusya'nın Kharkiv'e saldırısı nedeniyle 200 bin kişinin elektriği kesildi. Ukrayna lideri Zelenskiy, Rusya'nın gece yarısı 40 drone ve 40 füzeyle saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Ukrayna'nın altyapısına saldırıldığını söyleyen Zelenskiy, hava savunma desteğine ihtiyaçları olduğunu ifade etti.
Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 3. yılı devam ederken Rus ordusu, Ukrayna'nın Kharkiv kentine saldırılarını sıklaştırdı.
Rusya'nın gece yarısı drone ve füzelerle kenti bombaladığı bildirilirken, 200 bin kent sakininin elektriğe erişiminin kesildiği duyuruldu.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın saldırıda 40 drone ve 40 füze kullandığını ifade ederken, Ukrayna'nın hava savunma desteğine ihtiyacı olduğunun altını çizdi.
Ukrayna'nın kritik önemdeki altyapı tesislerine saldırılar gerçekleştirildiğini bildiren Zelenskiy, bölgede 5 trafo merkezi ve elektrik üretim tesisinin zarar gördüğünü açıkladı.
Ukrayna Hava Kuvvetleri, Ukrayna'nın Rusya tarafından fırlatılan 18 füze ve 39 insansız hava aracını imha ettiğini bildirdi.