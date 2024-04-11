Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Rusya'dan Kharkiv'e gece saldırısı: Kentte elektrikler kesildi

        Rusya'dan Kharkiv'e gece saldırısı: Kentte elektrikler kesildi

        Rusya'nın Kharkiv'e saldırısı nedeniyle 200 bin kişinin elektriği kesildi. Ukrayna lideri Zelenskiy, Rusya'nın gece yarısı 40 drone ve 40 füzeyle saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Ukrayna'nın altyapısına saldırıldığını söyleyen Zelenskiy, hava savunma desteğine ihtiyaçları olduğunu ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2024 - 09:34 Güncelleme: 11.04.2024 - 09:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rusya'dan Kharkiv'e gece saldırısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 3. yılı devam ederken Rus ordusu, Ukrayna'nın Kharkiv kentine saldırılarını sıklaştırdı.

        Rusya'nın gece yarısı drone ve füzelerle kenti bombaladığı bildirilirken, 200 bin kent sakininin elektriğe erişiminin kesildiği duyuruldu.

        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın saldırıda 40 drone ve 40 füze kullandığını ifade ederken, Ukrayna'nın hava savunma desteğine ihtiyacı olduğunun altını çizdi.

        Ukrayna'nın kritik önemdeki altyapı tesislerine saldırılar gerçekleştirildiğini bildiren Zelenskiy, bölgede 5 trafo merkezi ve elektrik üretim tesisinin zarar gördüğünü açıkladı.

        Ukrayna Hava Kuvvetleri, Ukrayna'nın Rusya tarafından fırlatılan 18 füze ve 39 insansız hava aracını imha ettiğini bildirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Uzman çavuş tetiğe bastı! Mezarlıkta ot yakma cinayeti!
        Uzman çavuş tetiğe bastı! Mezarlıkta ot yakma cinayeti!
        Bu bölgelerde sağanak devam ediyor
        Bu bölgelerde sağanak devam ediyor
        Bayram namazında ruhunu teslim etti!
        Bayram namazında ruhunu teslim etti!
        Hollandalı araştırmacılar tek yumurta ikizlerinin nasıl oluştuğunu keşfetti: Organ nakli ve tüp bebek tedavisi için umut veriyor
        Hollandalı araştırmacılar tek yumurta ikizlerinin nasıl oluştuğunu keşfetti: Organ nakli ve tüp bebek tedavisi için umut veriyor
        Bayramda aşırı çay-kahveye dikkat!
        Bayramda aşırı çay-kahveye dikkat!
        "Geçmedi, geçmeyecek de"
        "Geçmedi, geçmeyecek de"
        Olympiakos'un öne çıkanları!
        Olympiakos'un öne çıkanları!
        ABD ile Japonya'dan Çin'e karşı iş birliği
        ABD ile Japonya'dan Çin'e karşı iş birliği
        Sadece dikkatli insanların görebileceği 10 gizli detay!
        Sadece dikkatli insanların görebileceği 10 gizli detay!
        İsmail Kartal: Yaşadıklarımız ortada!
        İsmail Kartal: Yaşadıklarımız ortada!
        Adem Amca'dan Yaren leyleğe bayram hediyesi!
        Adem Amca'dan Yaren leyleğe bayram hediyesi!
        Hatalı 'U' dönüşü kurbanı Semanur son yolculuğuna uğurlandı
        Hatalı 'U' dönüşü kurbanı Semanur son yolculuğuna uğurlandı
        Bağırsak sağlığı onu da etkiliyor! Neden kefir tüketmelisiniz?
        Bağırsak sağlığı onu da etkiliyor! Neden kefir tüketmelisiniz?
        Piknikte kaybolan 2 yaşındaki çocuktan acı haber!
        Piknikte kaybolan 2 yaşındaki çocuktan acı haber!
        Juve'nin yeni '10'u Kenan!
        Juve'nin yeni '10'u Kenan!
        Denizli'de feci kaza: karı-koca öldü, 4 kişi yaralandı
        Denizli'de feci kaza: karı-koca öldü, 4 kişi yaralandı
        PSG'yi 'Barça'ladı!
        PSG'yi 'Barça'ladı!
        'Örümcek adam' kostümüyle namaz kıldı!
        'Örümcek adam' kostümüyle namaz kıldı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan siyasi liderlere bayram telefonu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan siyasi liderlere bayram telefonu
        Hamas liderinin 3 oğlu saldırıda hayatını kaybetti
        Hamas liderinin 3 oğlu saldırıda hayatını kaybetti