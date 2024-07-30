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        Haberler Dünya Rusya'dan Maduro'ya güçlü destek: Dış güçler ülkeyi istikrarsızlaştırıyor | Dış Haberler

        Rusya'dan Maduro'ya güçlü destek: Dış güçler ülkeyi istikrarsızlaştırıyor

        Venezuela seçim sonuçları küresel boyutta tartışılmaya devam ediyor. ABD, seçim sonuçlarının şeffaf bir şekilde ortaya konması gerektiğini belirtirken Kremlin ise, muhalefetin yenilgiyi kabul etmesi ve iktidardaki Nicolas Maduro'yu seçim zaferi dolayısıyla kutlaması gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2024 - 13:40 Güncelleme: 30.07.2024 - 13:40
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        Rusya'dan Maduro'ya güçlü destek
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        Venezuela Başkanlık Seçimleri'nde hem iktidardaki Başkan Maduro, hem de muhalefetin adayı Gonzalez kazandığını duyurdu. Birçok ülke Maduro ve Gonzalez'e destek vermek amacıyla bölünürken, Rusya'dan Maduro'ya destek açıklaması geldi.

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        Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Washington ve diğer bazı yabancı hükümetlerin resmi sonuçlara şüpheyle yaklaşmasının, dış güçlerin Rusya'nın önemli bir müttefiki olan Venezuela'da istikrarsızlığı körüklemeye çalışması anlamına geldiğini belirtti.

        Meksika da Rusya'nın açıklamasına destek verdi.

        Avustralya, Venezuela'yı, "şeffaflık ve hesap verebilirliği" sağlamak adına 28 Temmuz'daki devlet başkanı seçiminin ayrıntılı sonuçlarını yayımlamaya çağırdı.

        Venezuela hükümeti, devlet başkanı seçimine ilişkin açıklamaları nedeniyle Arjantin, Şili, Kosta Rika, Peru, Panama, Dominik Cumhuriyeti ve Uruguay'ın diplomatik personelini Venezuela'dan "derhal" çekmesini istedi.

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