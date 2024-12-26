Rusya'dan Suriye'deki yeni yönetime olumlu mesaj: Temas halindeyiz

Suriye'nin yeni döneminde, Esad yönetiminin hamisi konumundaki Rusya ile ilişkilerin nasıl olacağı konusuyla ilgili Moskova'dan açıklama yapıldı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Suriye'de geçiş hükümeti kuran Heyet Tahrir El Şam grubunun, Rusya ile ilişkileri uzun süreli ve stratejik olarak nitelendirdiğini ve Moskova'nın da bu değerlendirmeyi paylaştığını söyledi.