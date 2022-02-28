Rusya'dan SWIFT'e karşı FMS hamlesi

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Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina Rusya'ya karşı alınan geniş yaptırım kararları sonrası basın toplantısı düzenleyerek aldıkları önlemler ve düzenlemelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yerel Döviz piyasasında hane halkını ve ithalatçıların gereksinimlerini karşılamak için gerekeni yapacaklarını söyleyen Nabiullina, "Uygun gördüğümüz önlemleri gerekli olduğu müddetçe alacağız. Yabancıların sahip olduğu menkul kıymet satışına kısıtlama getirildi ve destek sağlayabilmek için gereken bütün adımları atmaya hazırız.

Buna ek olarak düzenleme tarafında biraz daha rahatlatıcı adımlar attık. Bazı mekanizmalar yeni koşullarda destek sağlayacak ve aynı zamanda döviz cinsindeki varlıklar ya da ödemeler konusunda da destek olmaya çalışacağız. Yeni ortama uyum sağlamaya ve destek olmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

PROVİZYONDA İLAVE GEVŞETİCİ ADIMLAR GELEBİLİR

Yabancı bankaları tarafında uygulanan yaptırımlara ve alınan önlemlere de değinen Nabiullina, "Bankalarda provizyon konusunda ilave gevşetici adımlar atmaya hazırız. Konjonktüre karşı sermaye tamponları oluşturabilmek için bütün krediler için ayrılacak karşılıklar için adımlar attık. Bu önlemler bankaların sermayelerini artıracaktır.

Bu tip zamanlarda sadece bankalara değil herkese destek sağlamak çok önemli. Yaptırımlar yüzünden şirketler ve hane halkı finansal pozisyonlarında kötüleşme görülüyor. Bu noktada düşündüğümüz zaman bankalar müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamalı ve bunu kredilerde herhangi bir ceza uygulamadan yapmalılar" değerlendirmesinde bulundu.

"BANKALAR KREDİLERİ YAPILANDIRMAYA HAZIR"

Alınan önlemlerin, bankalar tarafından müşterilerin finansal durumunu incelemeyeceği anlamına gelmediğini de vurgulayan Nabiullina, "Kredi ödemeleri önemli. Perakende sektöründe ödenemeyen ya da ipotek tarafında kötü noktada olan bir kredi neredeyse yok şu anda. Şunun altını çizmek istiyorum. Bankalar mevcut kredilerin koşullarını değiştirmeyebilir. Sabit bir faizle devam edilebilir.

Şu an aktif olarak bazı kredilerde son yıllarda şirket tarafında arttığını biliyoruz. Biz riskleri değerlendiriyoruz. Faiz tarafındaki riskin genel olarak kredilere yansımasının kısıtlı olduğunu düşünüyoruz. Yüksek kredi güvenilirliği olan şirketlerin yüksek kredileri olduğunun farkındayız ama bankalar bu tarz bir krediyi yapılandırma konusunda hazırlar" dedi.

BANKALARA FONLAMA MALİYETİNDE RAHATLAMA SAĞLANACAK

Bankaların kredi konusunda muhafazakâr davranmaması için gerekli desteği sağlayacaklarını belirten tecrübeli ekonomist, "Aynı zamanda provizyonlar konusunda da rahatlama getirecek bir düzenleme getirmeye hazırız. Kredinin hem hane halkının hem de işletmelere akması çok önemli. Kriz koşullarında bankalar biraz daha muhafazakâr tarafa kaymaya meyillidir ve kredi vermeyi yavaşlatmak ister. Bankalara tüketici kredilerinin toplam maliyetleri konusunda biraz daha rahatlama sağlayacağız.

Makro ihtiyati tamponlar uygulanacaktır ve bu tamponları en riskli krediler için kullanacağız. Diğer krediler söz konusu olduğu zaman tamponları iptal ederek diğer tarafta kredilere gerekli destek sağlayacağız. Bankalar sorumluluklarını bütün müşterilere karşı yerine getirmeye devam edecekler. Bütün işlemler müşterilere açık kalacak.

SWIFT'E ALTERNATİF FMS

Düzenleyici anlamda rahatlama sağladık ve diğer rahatlama önlemlerini de gözden geçireceğiz ki bütün bankalar müşterilerine karşı sorumluluklarını yerine getirebilsin. Yerel altyapı oluşturarak operasyonların yumuşak bir şekilde devam etmesini sağlayacağız.

FMS adında finansal mesaj sistemimiz var. Bu SWIFT’in yerini alacak. Rusya içinde ve yabancı katılımcılar da buna katılım sağlayabilir. Bankalara uluslararası anlamda yaptırım uygulansa bile ulusal ödeme sistem kartları operasyonlarını normal bir şekilde ilerletmeye devam edecek. Fiyat istikrarı ve finans sektörüne destek sağlayabilmek için bütün önlemleri alacağız" dedi.