Rusya'dan tahıl koridoru açıklaması

AA

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova gazetecilere verdiği demeçte; ABD ve Avrupa Birliği'nin Rusya'nın ihracatını engellediğini ve 19 Kasım'da sona erecek anlaşmayı Moskova'nın uzatıp uzatmayacağı konusunun belirsizliğini koruduğunu söyledi.

Maria Zaharova açıklamasında "ABD ve AB, Rus gübresi ve tahıl ihracatı konusunda anlaşmanın önüne engeller koymaya devam ediyor. Anlaşmayı uzatıp uzatmamaya karar verirken bunları da hesaba katacağız" diye konuştu.

TAHIL KRİZİ

Rusya'nın Karadeniz tahıl anlaşmasını askıya almasının ardından Türkiye diplomasi trafiğini sürdürmeye devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl krizinin aşıldığına ilişkin açıklama gelmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmemizin ardından Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Bakanımız Akar'a tahıl sevkiyatının aynen süreceğini söyledi" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Rusya Savunma Bakanlığı da "Rusya, Karadeniz Tahıl Girişimi anlaşmasına devam edecek" açıklamasında bulundu. Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca Kiev'den yazılı güvence alındığı da belirtmişti.

Açıklamada, "BM'nin katılımı ve Türkiye'nin desteği sayesinde tahıl anlaşmasıyla ilgili Ukrayna tarafından gerekli yazılı garantiler alabildik" denilmişti.