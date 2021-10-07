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Haberler Dünya SON DAKİKA: Rusya'dan Taliban temsilcilerine davet
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Rusya'dan Taliban temsilcilerine davet

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Afganistan özel temsilcisi Zamir Kabulov, Moskova'da Taliban temsilcilerini Afganistan ile ilgili uluslararası görüşmelere katılmaya davet edeceğini açıkladı.

SON DAKİKA: Rusya'dan Taliban temsilcilerine davet
Moskova'dan Taliban'a davet
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Reuters

Rusya, Taliban temsilcilerini Afganistan ile ilgili uluslararası görüşmelere katılmaya davet edeceğini açıkladı.

Reuters’ın aktardığı habere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Afganistan özel temsilcisi Zamir Kabulov, 20 Ekim’de Moskova’da bir tur görüşmelerin yapılacağını söyledi.

Kabulov, görüşmelerin içeriğine ilişkin detay paylaşmadı.

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da daha önce yaptığı açıklamada, Moskova’da Afganistan konulu bir toplantının yapılacağını söylemişti.

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