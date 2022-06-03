Rusya'dan Türkiye açıklaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Rusya'dan Türkiye açıklaması
ABONE OL

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zakharova'dan Türkiye açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zakharova, Türkiye'nin Suriye'ye olası operasyonuna ilişkin, "Ankara'nın Suriye'deki mevcut zor durumu tehlikeli bir şekilde daha da kötüleştirecek eylemlerden kaçınmasını umuyoruz." dedi.

Rusya'dan Türkiye açıklaması
Rusya'dan Türkiye açıklaması
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Türkiye'nin Suriye'deki olası operasyonuna ilişkin açıklamada bulundu.

Zakharova, "Ankara'nın Suriye'deki mevcut zor durumu tehlikeli bir şekilde daha da kötüleştirecek eylemlerden kaçınmasını umuyoruz." dedi.

Türkiye'nin güvenliğine ilişkin endişeleri anladıklarını dile getiren Zakharova, "Suriye Arap Cumhuriyeti'nin meşru hükümetinin rızası olmadan atılacak bu tür bir adım, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün doğrudan ihlali olacaktır ve Suriye'deki tansiyonun daha da artmasına yol açacaktır" "dedi.

OLASI SURİYE HAREKATI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Güney sınırlarımız boyunca 30 km derinliğinde güvenli bölge oluşturma çabamızın yeni safhasına geçiyoruz. Tel Rifat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz. Ardından da aşama aşama diğer bölgelerde aynısını yapacağız. Buna kimler destek verecek, kimler köstek olacak göreceğiz." demişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Azerbaycan: Ermenistan sınırda durumu gerginleştirmeye çalışıyor
DÜNYA Azerbaycan'dan Ermenistan ile gerginlik açıklaması
Çin kolonileşmek için gezegen arıyor - Güncel Haberler
DÜNYA Çin kolonileşmek için gezegen arıyor
Kuzey Kore lideri Kim'den Kraliçe'ye tebrik
DÜNYA Kuzey Kore lideri Kim'den Kraliçe'ye tebrik
İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in tahta çıkışının 70. yılının kutlamalarına, torunu Prens Louis damga vurdu - Güncel Haberler
DÜNYA İngiltere'de tarihi kutlamalara damga vuran görüntü!
Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 100. gün
DÜNYA Avrupa'nın on yıllardır yaşadığı en kötü çatışma: ...
Biden'dan Kongre'ye bireysel silahlanmaya karşı çağrı
DÜNYA Biden'dan Kongre'ye bireysel silahlanmaya karşı çağrı
BMGK'da "Turkey" yerine ilk kez "Türkiye" kullanıldı
DÜNYA BMGK'da "Turkey" yerine ilk kez "Türkiye" kullanıldı
Kırgızistan'da Türkçe şarkı yarışması yapıldı
DÜNYA Kırgızistan'da Türkçe şarkı yarışması
New York Times: ABD Başkanı Biden, Suudi Arabistan'a gidecek
DÜNYA "Biden, Suudi Arabistan'a gidecek"
İsveç Başbakanı Andersson'dan istifa resti - Dünyadan Haberler
DÜNYA İsveç Başbakanı Andersson'dan istifa resti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.