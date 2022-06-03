Rusya'dan Türkiye açıklaması 0:00 / 0:00

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Türkiye'nin Suriye'deki olası operasyonuna ilişkin açıklamada bulundu.

Zakharova, "Ankara'nın Suriye'deki mevcut zor durumu tehlikeli bir şekilde daha da kötüleştirecek eylemlerden kaçınmasını umuyoruz." dedi.

Türkiye'nin güvenliğine ilişkin endişeleri anladıklarını dile getiren Zakharova, "Suriye Arap Cumhuriyeti'nin meşru hükümetinin rızası olmadan atılacak bu tür bir adım, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün doğrudan ihlali olacaktır ve Suriye'deki tansiyonun daha da artmasına yol açacaktır" "dedi.

OLASI SURİYE HAREKATI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Güney sınırlarımız boyunca 30 km derinliğinde güvenli bölge oluşturma çabamızın yeni safhasına geçiyoruz. Tel Rifat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz. Ardından da aşama aşama diğer bölgelerde aynısını yapacağız. Buna kimler destek verecek, kimler köstek olacak göreceğiz." demişti.