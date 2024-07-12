Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Rusya'dan Türkiye-Suriye ilişkileriyle ilgili açıklama: Ortaklarımızı her şekilde temasları sürdürmeye teşvik ediyoruz | Dış Haberler

        Rusya: Türkiye ile Suriye'yi her şekilde temasları sürdürmeye teşvik ediyoruz

        Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkiler normalleşme sürecine girerken Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'dan konuyla ilgili açıklama geldi. Normalleşmenin bölgede güvenliği artıracağını söyleyen Zaharova, "Her iki taraftan da bu yönde pratik adımlar atılacağına güveniyoruz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 18:49 Güncelleme: 12.07.2024 - 18:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye-Suriye ilişkileriyle ilgili açıklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin, Suriye'de kapsamlı bir çözüme ulaşılması ve bölgesel güvenliğin artırılması açısından hayati önem taşıdığını belirterek "Bu nedenle ortaklarımızı mümkün olan her şekilde temasları sürdürmeye teşvik ediyoruz." dedi.

        Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecini değerlendirdi.

        Türkiye'nin sürece dair son dönemde önemli adımlar attığına işaret eden Zaharova, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil Türkiye'den (Suriye ile ilişkilerin normalleşmesi) buna hazır olunduğuna dair son dönemde sinyaller geliyor. Bu eğilimi memnuniyetle karşılıyoruz ve her iki taraftan da bu yönde pratik adımlar atılacağına güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

        Zaharova, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin, Suriye'de kapsamlı bir çözüme ulaşılması ve bölgesel güvenliğin artırılması açısından hayati önem taşıdığını vurgulayarak, "Bu nedenle ortaklarımızı mümkün olan her şekilde temasları sürdürmeye teşvik ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Astana formatının Suriye'de barışçıl bir çözümün geliştirilmesinde tek etkili uluslararası mekanizma olduğunu kaydeden Zaharova, "Astana formatında Türk ortaklarımızla yakın işbirliğimizi sürdürmeye kararlıyız." şeklinde konuştu.

        Zaharova, "(Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşme süreci) Astana formatındakiler dahil olmak üzere, bölgede barış ve istikrar isteyen diğer ülkelerde de arabuluculuk çabalarında yapıcı bir rol oynama potansiyeli görüyoruz." dedi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #türkiye
        #Suriye
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ciro Immobile, Beşiktaş'ta!
        Ciro Immobile, Beşiktaş'ta!
        Ata Emre Akman cinayetinde karar!
        Ata Emre Akman cinayetinde karar!
        AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
        AK Parti'den emekli maaşı açıklaması
        "Türkiye çevrimiçi alışverişte dünya üçüncüsü"
        "Türkiye çevrimiçi alışverişte dünya üçüncüsü"
        Öğretmen cinayetinde soruşturmanın seyri değişti!
        Öğretmen cinayetinde soruşturmanın seyri değişti!
        Geçen hafta 3 kişi ölmüştü! O ilçede yasak ve dikkat uyarısı!
        Geçen hafta 3 kişi ölmüştü! O ilçede yasak ve dikkat uyarısı!
        Sokak hayvanları teklifi Meclis'te: İşte 17 maddelik tekliften ayrıntılar
        Sokak hayvanları teklifi Meclis'te: İşte 17 maddelik tekliften ayrıntılar
        Selin Kabaklı'dan Ebru Gündeş'e gönderme
        Selin Kabaklı'dan Ebru Gündeş'e gönderme
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Fenomen soruşturması: Neslim ve İnanç Güngen çifti ile çalışanların ifadeleri ortaya çıktı
        Fenomen soruşturması: Neslim ve İnanç Güngen çifti ile çalışanların ifadeleri ortaya çıktı
        Arap turistler, golf aracıyla Uzungöl'e düştü
        Arap turistler, golf aracıyla Uzungöl'e düştü
        En çok sıçrama yapan 10 futbolcu!
        En çok sıçrama yapan 10 futbolcu!
        Bakan Kacır'dan otomotivde yeni yatırım açıklaması
        Bakan Kacır'dan otomotivde yeni yatırım açıklaması
        Beşiktaş defteri kapandı! Fenerbahçe...
        Beşiktaş defteri kapandı! Fenerbahçe...
        Kalp ameliyatı açıklamadan vazgeçirdi
        Kalp ameliyatı açıklamadan vazgeçirdi
        Kayıp genç kız, parçalanmış halde bulundu!
        Kayıp genç kız, parçalanmış halde bulundu!
        Tok tutuyor, şeker oranı düşük! Bu 7 meyveyi listenize ekleyin
        Tok tutuyor, şeker oranı düşük! Bu 7 meyveyi listenize ekleyin
        Bu kadarını kimse beklemiyordu!
        Bu kadarını kimse beklemiyordu!
        Danimarkalı ünlü futbolcu Bodrum'da aşka geldi
        Danimarkalı ünlü futbolcu Bodrum'da aşka geldi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası