Rusya'dan Ukrayna sınırında hareketlilik 0:00 / 0:00

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Özel bir ABD şirketi tarafından çekilen yeni uydu görüntüleri, Rusya'nın son haftalarda Kırım'da ve Ukrayna yakınlarında yığınaklarına devam ettiğini gösteriyor.

Reuters, ABD merkezli Maxar Technologies'den gelen en son görüntüleri resmi ve bağımsı kurumlardan henüz doğrulayamadı. Ancak Kremlin Cuma günü yaptığı açıklamada, Batılı ülkelerin sınırları yakınında kışkırtıcı askeri manevralar yürüttüğünü ve kendi güçlerini uygun gördüğü şekilde Rus topraklarına sevk etme hakkını saklı tuttuğunu yineledi.

Perşembe günü geç saatlerde yayınlanan görüntüler, Rusya'nın Kırım'da, 13 Aralık itibariyle yüzlerce zırhlı araç ve tankla dolu bir üssünü gösteriyordu. Ancak aynı üssün Ekim ayında çekilmiş bir Maxar uydu görüntüsü, üssün yarısının boş olduğunu gösteriyordu.

Görüntülere ilişkin Ukrayna, Rusya ve ABD'den henüz resmi bir açıklama gelmedi.