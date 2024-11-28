Rusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı

Rusya, 28 Kasım sabahında Ukrayna'nın geneline yönelik füze ve dronelarla saldırı düzenledi. Özellikle enerji hatlarının hedef alındığı saldırı, Ukrayna'nın Başkenti Kiev ve çevresinden de duyuldu. Kievliler uyarı sirenleriyle birlikte sığınaklara ve metroya indi.

Ukrayna Belediye Başkanı Vitali Kliçko tarafından yapılan açıklamada, Kiev ve çevresinde hava savunma sistemlerini aktif hâlde olduğunu söyledi. Ukrayna Hava Kuvvetleri saldırı öncesi Ukrayna vatandaşlarına uyarı mesajları gönderdi.