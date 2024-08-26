Rusya'dan Ukrayna'ya hava saldırısı: Kiev'de patlama Rusya'ya ait Tu-95 tipi bombardıman uçaklarının havalanması nedeniyle Ukrayna genelinde hava saldırısına karşı uyarı sirenlerinin çalmaya başladığı bildirildi. Başkent Kiev'de büyük bir patlama meydana geldi. Kentin bir kısmına elektrik ve su verilemiyor. En az üç kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Habertürk Giriş: 26.08.2024 - 09:26 Güncelleme: 26.08.2024 - 09:41 facebook

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