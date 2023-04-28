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Rusya'dan Ukrayna’ya yoğun hava saldırısı

Rus ordusu, sabaha karşı Ukrayna’nın başkenti Kiev dahil Dnipro, Uman ve Ukrainka şehirlerine füzelerle ve insansız hava araçlarıyla (İHA) yoğun saldırılar düzenledi.

Rusya'dan Ukrayna’ya yoğun hava saldırısı
AA

Kiev Şehri Askeri İdaresi Başkanı Sergey Popko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun başkent Kiev’e hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Kiev hava sahasında 11 Rus seyir füzesinin savunma sistemlerince imha edildiğini aktaran Popko, 2 İHA’nın da düşürüldüğünü ifade etti.

Popko, saldırılarda ölü veya yaralı olmadığını kaydetti.

UMAN'DA 10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya’nın sabaha karşı Dnipro, Uman ve Ukrainka şehirlerine füze saldırıları düzenlediğini belirtti.

Uman’da füzelerin apartmanlara isabet ettiğini aktaran Klimenko, “Saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi hastaneye kaldırıldı.” ifadesini kullandı.

UMAN'DA 3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Yerel haber kaynaklarına göre, Uman’da füze saldırılarında hayatını kaybedenler için 3 günlük "yas" ilan edildi, tüm eğlence etkinlikleri iptal edildi.

Ukrainka’ya yapılan saldırılarda ise 2 kişinin yaralandığını belirten Klimenko, olay yerlerinde arama kurtarma ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusların sabah saat 04.00 civarında Hazar Denizi tarafından Tu-95 uçaklarıyla saldırdığını belirtti.

Ukrayna Hava Kuvvetleri uçaksavar füze birliklerinin, 23 Rus seyir füzesinden 21’ini imha ettiğini aktaran Zalujnıy, 2 Rus İHA’sının da düşürüldüğü bilgisini paylaştı.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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