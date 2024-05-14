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        Haberler Dünya Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin'i ziyaret edecek

        Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin'i ziyaret edecek

        Rusya Devlet Başkanı Putin'in, perşembe günü Çin'e bir ziyaret gerçekleştireceği duyuruldu. Bu ziyaret, Putin'in yeniden seçilmesinin ardından yapacağı ilk yurt dışı ziyareti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2024 - 10:22 Güncelleme: 14.05.2024 - 10:22
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        Rus lider Putin Çin'i ziyaret edecek
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        Çin devlet medyası, Rusya Devlet Başkanı Putin'in 16-17 Mayıs tarihlerinde Çin'i ziyaret edeceğini duyurdu.

        Bu, Putin'in 5. kez Rusya Devlet Başkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini Çin'e yapacağı anlamına geliyor.

        Putin ve Çin lideri Xi'nin birçok konuyu masaya yatırması ve karşılıklı bir dizi anlaşma imzalamaları beklenirken, Putin Pekin'in yanı sıra Harbin kentini de ziyaret edecek.

        Putin'in Xi'nin yanında Çin Başbakanı Li Qiang'la da görüşeceği bildirildi. Putin Çin'i son olarak Ekim 2023'te ziyaret etmişti.

        Çin, son 1 ay içinde kritik diplomatik temaslarda bulundu. Geçtiğimiz ay ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı Çin'de ağırlayan ve gergin geçen görüşmenin ardından Çin lideri Xi, Fransa, Sırbistan ve Macaristan'ı kapsayan bir Avrupa turuna çıkmıştı.

        ABD ve Avrupa'nın Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitmesi için Çin'in Rusya üzerindeki nüfuzunu kullanmasını istediği biliniyor.

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