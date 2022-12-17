Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin’in Ukrayna’da “özel askeri operasyon”a katılan askeri birliklerin müşterek karargahını ziyaret ettiği bildirildi.
Putin’in ortak karargahta dün (cuma günü) gün boyunca çalıştığı belirtilen açıklamada, “Devlet Başkanı Putin, karargahın çalışmaları hakkında bilgi aldı, özel askeri operasyonun ilerleyişi hakkındaki raporu dinledi, toplantı yaptı ve ayrıca komutanlarla görüşmeler gerçekleştirdi.” ifadelerine yer verildi.
Toplantıda Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov da hazır bulundu.
* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.
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