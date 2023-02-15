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Rusya Devlet Başkanı Putin'den, Türkiye ve Suriye’deki deprem çalışmalarından dolayı Rus ekiplerine teşekkür

Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'nin ve Suriye'nin Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerinde çalışan Rus arama kurtarma ekiplerine teşekkür etti.

Rusya Devlet Başkanı Putin'den, Türkiye ve Suriye’deki deprem çalışmalarından dolayı Rus ekiplerine teşekkür
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AA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ekiplerinin Türkiye ve Suriye’de, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere en erken yardım edenler arasında bulunduğunu belirterek, çalışmalarından dolayı Rusya Acil Durumlar Bakanlığına teşekkür etti.

Kremlin, Putin’in Rusya Acil Durumlar Bakanlığına hitaben yaptığı video mesajı yayınladı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığının, ülkenin güvenlik sisteminde önemli bir yer tuttuğuna işaret eden Putin, Bakanlıkça yürütülen çalışmaların, Rusya’daki vatandaşlar ve ekonomi için büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Putin, Rus arama kurtarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmaların yabancı ülkelerce de takdirle karşılandığını aktararak, Rusya’nın geçen yıl 35 uluslararası insani görevde yer aldığını belirtti.

Rusya’nın, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye ve Suriye’de de önemli çalışmalar yürüttüğünü vurgulayan Putin, şunları kaydetti:

"Rusya Acil Durumlar Bakanlığı görevlileri, geçen hafta Türkiye ve Suriye'deki yıkıcı depremlerin kurbanlarına yardım etmek için ilk gelenler arasındaydı. Kurtarıcılarımız, kurtarma köpeklerinden sorumlu görevliler, doktorlarımız ve psikologlarımız neredeyse 24 saat çalıştı, sahra hastaneleri hızla konuşlandırıldı ve arama kurtarma çalışmaları organize edilerek birçok insanın hayatı kurtarıldı."

Putin, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ekiplerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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