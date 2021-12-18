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Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Güney Afrika doğumlu milyarder Elon Musk'ın uzun zamandır beklenen bir görüşme yapabileceklerini belirtti.

Putin'in sözcüsü Dmitry Peskov Cuma günü verdiği demeçte, Putin'in her zaman Rusya'ya yatırım yapmak isteyen yabancılarla görüşmekle ilgilendiğini ve buna Musk'ın da dahil olabileceğini söyledi.

RT'in haberine göre Peskov, "Putin şüphesiz yabancı iş insanlarıyla görüşmelere açıktır. Düzenli olarak her yıl Fransız, Alman ve pazarımızda büyük bir varlığı olan iş insanlarıyla düzenli görüşmeler yapıyor. Elon Musk'ın bizim pazarımızda olmadığını ikimiz de biliyoruz ama zamanla onun da ilgileneceğini umuyoruz. Ve sonra da kendisiyle bir görüşme gerçekleştirebiliriz." dedi.

MUSK, "PUTIN İLE KONUŞMAK BİR ONUR OLURDU" DEMİŞTİ

Şubat ayında Musk, Putin'i Clubhouse uygulaması aracılığıyla kendisiyle sohbet etmesi için davet etmiş ve "Sizinle konuşmak büyük bir onur olurdu" yazmıştı. Kremlin de Musk'ın davetinin "ilginç" olduğunu söylemiş ve görüşme olasılığının dışlanmadığı bildirilmişti. Ancak görüşme henüz gerçekleşmedi.

Mayıs ayında Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tesla CEO'sunu böyle bir hamleyi düşündüğünü belirtmesinin ardından ülkede bir fabrika açma için konuşmaya davet etmişti.

Musk, dünyanın en değerli otomobil üreticisi Tesla'ya liderlik etmenin yanı sıra, uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in de kurucusu durumunda. Ekim ayında Forbes, milyarder ismin net servetini 271.3 milyar dolar olarak tahmin ederek onu yaşayan en zengin insan olarak tanımladı. Bu hafta de TIME dergisi Musk'ı 2021 için 'Yılın Kişisi' olarak duyurdu.