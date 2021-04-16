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HaberlerDünya
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Rusya Devlet Başkanı Putin'in 2020 geliri açıklandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2020’de bir önceki yıla kıyasla yüzde 2 artışla 9,9 milyon ruble gelir elde ettiği açıklandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in 2020 geliri açıklandı
Rusya Devlet Başkanı Putin'in 2020 geliri açıklandı
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AA

Kremlin tarafından devletin üst kademelerindeki kişilere ilişkin yayımlanan mal varlığı bilgilerine göre, 2019'da 9,7 milyon ruble kazanan Putin'in geliri, geçen yıl 9,9 milyon rubleye (yaklaşık 1 milyon 53 bin TL) yükseldi.

Geçen yıl Rusya Başbakanı Mihail Mişustin 19,9 milyon ve Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov 12,5 milyon ruble gelir elde etti.

Beyana göre, Putin'in Rusya'da 2 apartman dairesi, 2 otomobil garajı ve 3 otomobili bulunuyor.

Putin’in 2019’da imzaladığı kararnameye göre, Rusya’da devlet başkanı ve başbakanlık görevleri için ödenen maaşlar yüzde 4,3 artırılmıştı.

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