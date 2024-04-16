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        Haberler Dünya Rusya Devlet Başkanı Putin, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Orta Doğu'daki durumu görüştü

        Rusya Devlet Başkanı Putin, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Orta Doğu'daki durumu görüştü

        Kremlin'den yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Putin'in İran Cumhurbaşkanı Reisi telefonda görüştüğü belirtildi. Putin ile Reisi Orta Doğu'daki durumu ele aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 16:41 Güncelleme: 16.04.2024 - 16:41
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        Putin Reisi ile görüştü
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        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefon görüşmesinde Orta Doğu'daki durumu ele aldı.

        Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, İran tarafının talebi üzerine Putin, Reisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        "İsrail'in, İran'ın Suriye'deki diplomatik temsilciliğine saldırması ve İran'ın buna karşı önlemler almasının ardından Orta Doğu'da oluşan durumun" değerlendirildiği görüşmede Putin, "tüm tarafların itidal sergileyeceği ve tüm bölge için feci sonuçlara yol açabilecek yeni gerginliğe izin vermeyeceği" umudunu paylaştı.

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        İran Cumhurbaşkanı Reisi ise "İran'ın bu eylemlerinin zorunlu ve sınırlı olduğunu, gerginliğin gelecekte artmasından yana olmadıklarını" vurguladı.

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        İki lider görüşmede, "Filistin-İsrail meselesine çözüm bulunmamasının Orta Doğu'daki olaylara neden olduğunu" belirterek, "Rusya ve İran'ın Gazze Şeridi'nde acilen ateşkesin sağlanması, zor olan insani durumun hafifleştirilmesi, krizin siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi için gerekli koşulların oluşturulması" yönündeki ilkeli pozisyonlarını teyit etti.

        Rusya ile İran arasındaki ilişkilerin de ele alındığı görüşmede, altyapı projelerinin uygulanması dahil çeşitli alanlarda işbirliğinin gelecekte geliştirilmesinin önemi vurgulandı.

        Putin, Reisi'yi ve İran'daki tüm Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

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