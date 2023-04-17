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Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus filolarında denetimleri sürdürme talimatı verdi

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Putin Savunma Bakanı Şoygu ile bir araya geldi. Putin, Şoygu'ya Rus filolarında denetimleri sürdürme talimatı verdi

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  • Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus filolarında denetimleri sürdürme talimatı verdi

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya Rus filolarında denetimleri sürdürme talimatı verdi.

     

     
  • Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus filolarında denetimleri sürdürme talimatı verdi

    Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, Şoygu ile Kremlin Sarayı'nda bir araya geldi.

     

     
  • Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus filolarında denetimleri sürdürme talimatı verdi

    Şoygu, görüşmede Rusya'nın Pasifk Filosu'nda 14 Nisan'da başlayan denetimler hakkında Putin'e bilgi vererek, "Denetimler kapsamında 25 binden fazla asker, 167 savaş gemisi, 12 denizaltı, 89 uçak ve helikopter devreye sokuldu. Denetimlerde yer alan birlikler hazırlık durumuna geçirildi, savaş eğitimi kapsamındaki görevlerini yerine getirmeye başladı." dedi.

     
  • Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus filolarında denetimleri sürdürme talimatı verdi

    18 Nisan'da denetimlerin son aşamasına geçileceğini aktaran Şoygu, filo birliklerinin denetimler sonrası kalıcı olarak konuşlandıkları noktalara döneceklerini belirtti.

     

     
  • Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus filolarında denetimleri sürdürme talimatı verdi

    Rusya Devlet Başkanı Putin ise Rus güçlerinin Ukrayna yönünde kullanıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

     

     
  • Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus filolarında denetimleri sürdürme talimatı verdi

    "Ancak Pasifik bölgesi dahil donanmanın geliştirilmesi ile ilgili görevleri kimse iptal etmedi, gündemden kaldırmadı. Bu nedenle, bu yöndeki çalışmayı devam ettirmenizi, diğer filolarda da benzer yetkinliklerin geliştirilmesi ve hazırlanmasına önem vermenizi talep ediyorum. Filo güçlerinin bazı bileşenleri tüm yönlerdeki çatışmalarda kullanılabilir. Buna dikkat etmenizi istiyorum."
  • Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus filolarında denetimleri sürdürme talimatı verdi

    Diğer yandan 14 Nisan'da Şoygu, Putin'in talimatıyla denetim kapsamında Pasifik Filosu'nun savaşa yüksek hazırlık durumuna geçirildiğini bildirmişti.

     
  • Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus filolarında denetimleri sürdürme talimatı verdi
  • Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus filolarında denetimleri sürdürme talimatı verdi
  • Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus filolarında denetimleri sürdürme talimatı verdi

     

     

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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