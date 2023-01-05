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HABERTURK.COM

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna savaşı ve "neo-Nazi" ideolojisine karşı mücadeleyi anlatan belgesellerin şubat ayına kadar sinemalarda gösterilmesine ilişkin talimat verdi.

Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Kültür Bakanlığı'nın emri uygulamak için 1 Şubat'a kadar süresi olduğunu söyledi. Rusya Devlet Başkanı Putin, 24 Şubat 2022'de Ukrayna'nın "askerden ve Nazilerden arındırılması gerektiğini" söyleyerek Ukrayna'ya yönelik "özel askeri operasyon" başlatıldığını duyurmuştu.

Kremlin, belgeselleri yapan Rus film yapımcılarına Rusya Savunma Bakanlığı'nın da yardım etmesini söyledi. Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya 1 Mart'a kadar bu konuda Putin'e rapor vermesi talimatı verildi.