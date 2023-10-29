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        Haberler Dünya Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü kutladı

        Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü kutladı

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü vesilesiyle bir kutlama mesajı paylaştı. Putin açıklamasında, "Geçtiğimiz yüzyılda ülkeniz birçok zorluğun üstesinden geldi ve ekonomik, sosyal ve diğer alanlarda tanınan başarılara imza attı. Türkiye dünya sahnesinde haklı olarak yüksek bir prestije sahiptir." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 12:22 Güncelleme: 29.10.2023 - 12:22
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        Putin'den 100. yıl kutlaması
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        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü kutlayarak, "Geçtiğimiz yüzyılda ülkeniz birçok zorluğun üstesinden geldi ve ekonomik, sosyal ve diğer alanlarda tanınan başarılara imza attı. Türkiye dünya sahnesinde haklı olarak yüksek bir prestije sahiptir." ifadelerini kullandı.

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        Putin, Kremlin Basın Servisi tarafından yayımlanan tebrik mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü vesilesiyle tebrik etti.

        Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin dostluk ve iyi komşuluk çerçevesinde geliştiğini vurgulayan Putin, mesajında şu ifadelere yer verdi:

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        "Değerli dostum, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanının yüzüncü yılı münasebetiyle en içten tebriklerimi kabul etmenizi rica ederim. Geçtiğimiz yüzyılda ülkeniz birçok zorluğun üstesinden geldi ve ekonomik, sosyal ve diğer alanlarda tanınan başarılara imza attı. Türkiye dünya sahnesinde haklı olarak yüksek bir prestije sahiptir. Çeşitli alanlardaki işbirliği iyi sonuçlar veriyor, büyük ortak projeler sistematik olarak hayata geçiriliyor. Moskova ve Ankara, bölgesel ve küresel gündemdeki önemli konuların ele alınmasına yönelik çabalarında başarıyla işbirliği yapıyor. Dost halklarımızın faydasına ve daha adil ve demokratik bir dünya düzeninin inşası adına ikili ilişkilerimizi tüm yönlerde sürekli geliştirmeye devam edeceğimizden eminim."

        Putin, Türk halkına mutluluk ve refah diledi.

        *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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