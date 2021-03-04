Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkede yaklaşık 4 milyon kişinin Kovid-19'a karşı aşılandığını açıkladı

AA

Putin, bir yardım organizasyonunun gönüllüleri ile düzenlediği toplantıda, ülkede Kovid-19'a karşı aşılama süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Rusya'da yaklaşık 4 milyon kişinin Kovid-19 aşısını yaptırdığı bilgisini paylaşan Putin, "2 milyondan fazla kişi, iki doz aşı yaptırdı. Bir o kadar da yani biraz daha az ama yaklaşık 2 milyon kişi de ilk dozu yaptırdı." ifadesini kullandı.

Putin, ülkede aşılama sürecinde bazı sorunların olduğuna işaret ederek, "Lojistik, dağıtım ve aşılama noktalarının organizasyonuyla ilgili sorunlar var. Bildiğim kadarıyla ülkenin 9 bölgesinde aşılama başlamadı bile." diye konuştu.

Rusya'da vakaların azaldığını ancak tehlikenin henüz atlatılmadığını vurgulayan Putin, uluslararası alanda Kovid-19'la mücadele konusunda girişimlerin birleştirilmesi gerektiğine dikkati çekti.

- Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 300 bine yaklaştı

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte vaka sayısı 11 bin 385 artarak 4 milyon 290 bin 135'e, ölenlerin sayısı 475 artışla 87 bin 823'e çıktı.

Son 24 saatte 16 bin 123 kişinin sağlığına kavuşmasıyla, iyileşen sayısı 3 milyon 869 bin 857'ye ulaştı.

- Rusya'da Kovid-19 ve aşılama süreci

Rusya'da ilk Kovid-19 vakası 31 Ocak 2020'de tespit edilmiş, virüs nedeniyle ilk ölüm 19 Mart 2020'de kaydedilmişti.

Ülkede, 24 Aralık 2020'de 29 bin 935 kişide virüsün tespit edilmesiyle "en yüksek" günlük vaka sayısı, 635 kişinin hayatını kaybetmesiyle "en yüksek günlük can kaybı sayısı" kayıtlara geçmişti.

Rusya'da, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla 18 Ocak'ta kitlesel aşılama süreci Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsünün geliştirdiği "Sputnik V" (GamKovidVak) aşısıyla başlamıştı.

Aşılama sürecine, 18 yaş üstü tüm vatandaşlar ücretsiz katılabilirken; kronik, alerjik ve solunum yolu enfeksiyonları hastalığı olanlar ile hamile ve emzirme dönemindeki kadınlar aşı yaptıramıyor.

İki aşamadan oluşan süreçte, aşının ilk etapta tek dozu, 21 günde de ikinci dozu enjekte ediliyor.