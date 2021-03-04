Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkede yaklaşık 4 milyon kişinin Kovid-19'a karşı aşılandığını açıkladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkede yaklaşık 4 milyon kişinin Kovid-19'a karşı aşılandığını açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede yaklaşık 4 milyon kişinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılandığını belirterek, "2 milyondan fazla kişi, iki doz aşı yaptırdı. Bir o kadar da yani biraz daha az ama yaklaşık 2 milyon kişi de ilk dozu yaptırdı." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkede yaklaşık 4 milyon kişinin Kovid-19'a karşı aşılandığını açıkladı
AA

Putin, bir yardım organizasyonunun gönüllüleri ile düzenlediği toplantıda, ülkede Kovid-19'a karşı aşılama süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Rusya'da yaklaşık 4 milyon kişinin Kovid-19 aşısını yaptırdığı bilgisini paylaşan Putin, "2 milyondan fazla kişi, iki doz aşı yaptırdı. Bir o kadar da yani biraz daha az ama yaklaşık 2 milyon kişi de ilk dozu yaptırdı." ifadesini kullandı.

Putin, ülkede aşılama sürecinde bazı sorunların olduğuna işaret ederek, "Lojistik, dağıtım ve aşılama noktalarının organizasyonuyla ilgili sorunlar var. Bildiğim kadarıyla ülkenin 9 bölgesinde aşılama başlamadı bile." diye konuştu.

Rusya'da vakaların azaldığını ancak tehlikenin henüz atlatılmadığını vurgulayan Putin, uluslararası alanda Kovid-19'la mücadele konusunda girişimlerin birleştirilmesi gerektiğine dikkati çekti.

- Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 300 bine yaklaştı

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte vaka sayısı 11 bin 385 artarak 4 milyon 290 bin 135'e, ölenlerin sayısı 475 artışla 87 bin 823'e çıktı.

Son 24 saatte 16 bin 123 kişinin sağlığına kavuşmasıyla, iyileşen sayısı 3 milyon 869 bin 857'ye ulaştı.

- Rusya'da Kovid-19 ve aşılama süreci

Rusya'da ilk Kovid-19 vakası 31 Ocak 2020'de tespit edilmiş, virüs nedeniyle ilk ölüm 19 Mart 2020'de kaydedilmişti.

Ülkede, 24 Aralık 2020'de 29 bin 935 kişide virüsün tespit edilmesiyle "en yüksek" günlük vaka sayısı, 635 kişinin hayatını kaybetmesiyle "en yüksek günlük can kaybı sayısı" kayıtlara geçmişti.

Rusya'da, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla 18 Ocak'ta kitlesel aşılama süreci Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsünün geliştirdiği "Sputnik V" (GamKovidVak) aşısıyla başlamıştı.

Aşılama sürecine, 18 yaş üstü tüm vatandaşlar ücretsiz katılabilirken; kronik, alerjik ve solunum yolu enfeksiyonları hastalığı olanlar ile hamile ve emzirme dönemindeki kadınlar aşı yaptıramıyor.

İki aşamadan oluşan süreçte, aşının ilk etapta tek dozu, 21 günde de ikinci dozu enjekte ediliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA! Yeni Zelanda'da şiddetli deprem! Tsunami uyarısı...
DÜNYAYeni Zelanda'da şiddetli deprem! Tsunami uyarısı...
SON DAKİKA: KKTC Başbakanı Ersan Saner'den Türkiye açıklaması: Tam bir uyum içindeyiz! - Haberler
DÜNYAKKTC Başbakanı Saner'den Türkiye açıklaması!
SON DAKİKA: İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in sağlık durumuna ilişkin açıklama!
DÜNYABuckingham Sarayı'ndan Prens Philip açıklaması!
ABD'de haksız yere 22 yıl yatan siyahi adama tazminat!
DÜNYAABD'de haksız yere 22 yıl yatan siyahi adama ...
Ruhani: Yaptırımları kaldırsınlar ve müzakereler başlayalım
DÜNYARuhani: Yaptırımları kaldırsınlar ve müzakereler ...
Kuzey Kore'nin plütonyum üretiyor olabileceği ileri sürüldü
DÜNYAKuzey Kore'nin plütonyum üretiyor olabileceği ileri ...
SON DAKİKA: ABD'de korkunç tren kazası: 44 vagon raydan çıktı! - Haberler
DÜNYAABD'de tren kazası: 44 vagon raydan çıktı!
Almanya'da Kovid-19 tedbirleri ay sonuna kadar uzatıldı!
DÜNYAAlmanya'da Kovid-19 tedbirleri ay sonuna kadar ...
Yunanistan'da vakalar arttı, tedbirler sıkılaştı!
DÜNYAYunanistan'da vakalar arttı, tedbirler sıkılaştı!
SON DAKİKA: ABD'de Temsilciler Meclisi oturumu, tehdit nedeniyle iptal edildi!
DÜNYAABD'de meclis oturumu, tehdit nedeniyle iptal ...