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        Haberler Dünya Rusya Devlet Başkanı Putin, uzun yıllardan sonra Kafkasya'yı ziyaret etti | Dış Haberler

        Rusya Devlet Başkanı Putin, uzun yıllardan sonra Kafkasya'yı ziyaret etti

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan'daki temaslarının ardından Kuzey Kafkasya Federal bölgesindeki 3 ayrı cumhuriyete çalışma ziyareti yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 01:07 Güncelleme: 22.08.2024 - 01:07
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        Uzun yıllar sonra Kafkasya ziyareti
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        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, uzun yıllardan sonra Kuzey Kafkasya'ya bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

        Putin, Azerbaycan'daki temaslarının ardından Kuzey Kafkasya Federal bölgesindeki 3 ayrı cumhuriyete çalışma ziyareti yaptı.

        Önce Çerkeslerin ağırlıklı yaşadığı Kabardino-Balkarya Cumhuriyeti'nin yetkilileri ile Nalçik'te görüşen Putin, buradan Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti'ne geçti.

        Beslan'da 2004'te katliam yapılan okulu ve Meleklerin Şehri Anıtı'nı ziyaret eden Putin'in, bölgeye en son 2008'de geldiği belirtildi.

        ÇEÇENİSTAN'A 13 YIL SONRA ZİYARET

        Putin daha sonra, 2011'de başbakanlığı döneminde ziyaret ettiği Çeçenistan'a geçti.

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        Rusya Özel Kuvvetler Üniversitesinde "gönüllü savaşçılar" ile bir araya gelen Putin, daha sonra başkent Grozni'de "Hazreti İsa" ismiyle Orta Asya mimari tarzında yeni yapılan 4 minareli 5 bin kişilik camiyi gezdi.

        KUR'AN-I KERİM HEDİYE ETTİ

        Rusya Devlet Başkanı Putin, yaldızlı ve mücevher taşlarıyla süslenmiş el yazması bir Kur'an-ı Kerim'i camiye hediye etti.

        Kur'an-ı Kerim'i öpen ve göğsüne dayayan Vladimir Putin, kameralara poz verdi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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