HABERTURK.COM / Ajanslar

Reuters'ın haberine göre Rusya'nın Çin Büyükelçisi Andrei Denisov, 15 ve 16 Eylül tarihlerinde Özbekistan'da gerçekleşecek olan Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde iki liderin bir araya geleceğini açıkladı.

Denisov TASS'a yaptığı açıklamada "10 gün içerisinde Semerkant'ta iki lider bir araya gelecek. Buna yönelik hazırlıklarımızı yapıyoruz" dedi.

Putin ve Xi, son olarak Şubat ayında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından önce Pekin'de bir araya gelmişti.

DOĞALGAZ ÖDEMELERİNDE YUAN VE RUBLE'YE GEÇİLECEK

Rus enerji şirketi Gazprom, Çinli CNPC şirketiyle doğal gaz sevkiyatı ödemelerinde yuan ve rubleye geçilmesi konusunda anlaşma sağlandığını bildirdi.

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, CNPC Başkanı Dai Houliang ile Gazprom Başkanı Aleksey Miller arasında videokonferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirildiği belirtildi.

Görüşmede özellikle Rusya'nın uzak doğu bölgesinden Çin'e yönelik gaz sevkiyatının ele alındığı bilgisine yer verilen açıklamada, Gazprom'un yeni bir boru hattı üzerinde çalışmalara da başladığı kaydedildi.

Açıklamada, "Toplantıda, Sibirya'nın Gücü boru hattı üzerinden gaz sevkiyatına ilişkin uzun vadeli sözleşmeye ek anlaşmalar imzalandı. Taraflar, Çin'e gaz arzı için yuan ve rubleyle ödemeye geçilmesi konusunda anlaştılar." ifadelerine yer verildi.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.