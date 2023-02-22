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Rusya Devlet Başkanı Putin ve Çin'in en kıdemli diplomatı Vang Moskova'da görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'in en kıdemli diplomatı Vang Yi ile Moskova'da görüştü. Putin, iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm alanlarda ilerlediğine işaret ederek “Rusya ile Çin arasındaki ilişkiler, önceki yıllarda planladığımız gibi devam ediyor. Her şey ileriye dönük ve yeni kilometre taşlarını geride bırakıyoruz.” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin ve Çin'in en kıdemli diplomatı Vang Moskova'da görüştü
AA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'in en kıdemli diplomatı, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Direktörü Vang Yi ile görüştü.

Başkent Moskova'daki Kremlin Sarayı'nda yapılan görüşmenin başında konuşan Putin, Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin istikrarlı bir şekilde gelişmeye devam ettiğini söyledi.

Putin, iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm alanlarda ilerlediğine işaret ederek “Rusya ile Çin arasındaki ilişkiler, önceki yıllarda planladığımız gibi devam ediyor. Her şey ileriye dönük ve yeni kilometre taşlarını geride bırakıyoruz.” dedi.

Rusya ile Çin arasındaki ilişkilerin, uluslararası alanda da öneme sahip olduğunu vurgulayan Putin, “Günümüzde uluslararası ilişkiler, çift kutuplu sistemin çökmesinden sonra daha iyi bir duruma gelmedi. Çin ile Rusya arasındaki işbirliği, uluslararası durumu istikrara kavuşturmak için son derece önemli.” diye konuştu.

Putin, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2024'te 200 milyar dolara ulaşmasını beklediklerini belirterek söz konusu hacmin geçen yıl 185 milyar doları aştığının altını çizdi.

Rusya ile Çin’in, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, BRICS ve Şangay İşbirliği Örgütü nezdinde işbirliğini de sürdürdüğünü anlatan Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in de yakın zamanda Rusya’yı ziyaret etmesini beklediklerini söyledi.

Vang da uluslararası durumun karmaşık olduğuna işaret ederek “Çin-Rusya ilişkileri uluslararası toplumun baskısına göğüs gerdi ve istikrarlı bir şekilde gelişiyor.” dedi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin, üçüncü taraflara yönlendirilmediğinin altını çizen Vang, “Elbette ilişkilerimiz üçüncü tarafların da baskısına boyun eğmiyor. İlişkilerimizin ekonomik, siyasi ve kültürel çok güçlü bir temeli var ve bizler de engin bir deneyime sahibiz.” diye konuştu.

Vang, çok kutuplu ve uluslararası ilişkilerin daha demokratik olduğu bir düzeni desteklediklerini vurgulayarak “Rusya ile birlikte, ülkelerimizin çıkarlarını güvence altına almak için daha da yapıcı bir rol oynamaya yönelik siyasi irade göstermeye, karşılıklı siyasi güveni derinleştirmeye, stratejik işbirliğini ve kapsamlı etkileşimi genişletmeye hazırız.” ifadelerini kullandı.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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