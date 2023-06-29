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Rusya Devlet Başkanı Putin Wagner isyanında günler sonra Dağıstan'da halkla buluştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus paralı asker grubu Wagner'in bir günlük isyanından günler sonra resmi ziyaret kapsamında Rusya'ya bağlı özerk cumhuriyet Dağıstan'da halkla buluştu

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HABERTURK.COM / DHA

  • Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi ziyaret kapsamında Rusya'ya bağlı özerk cumhuriyet Dağıstan'a gelerek tarihi şehir Derbent'te halkla selamlaştı.
  • Rusya Devlet Başkanı Putin Wagner isyanında günler sonra Dağıstan'da halkla buluştu

    Kremlin'den dün akşam yapılan açıklamada, "Dağıstan'a yaptığı çalışma gezisi kapsamında Vladimir Putin, federal anıtlar ve UNESCO Dünya Mirası statüsüne sahip Naryn-Kala Kalesi arkeolojik kompleksini ve Derbent Cuma Camii'ni ziyaret etti" denildi.
  • Rusya Devlet Başkanı Putin Wagner isyanında günler sonra Dağıstan'da halkla buluştu

    Rus lider Putin'in Derbent'te halkın arasına inerek selamlaştığı görüntüler yine Kremlin Sarayı tarafından dün gece paylaşıldı.
  • Rusya Devlet Başkanı Putin Wagner isyanında günler sonra Dağıstan'da halkla buluştu

     Putin'e Cuma Camii ziyareti sırasında Kuran-ı Kerim hediye edildi.
  • Rusya Devlet Başkanı Putin Wagner isyanında günler sonra Dağıstan'da halkla buluştu

    Naryn-Kala Kalesi ve Cuma Camii, yapımı 6'ncı yüzyıla dayanmaktadır ve en eski yapılardan biri olarak kabul edilmektedir.
  • Rusya Devlet Başkanı Putin Wagner isyanında günler sonra Dağıstan'da halkla buluştu

    WAGNER İSYANI

    Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine 24 Haziran'da girmişti.

     

     
  • Rusya Devlet Başkanı Putin Wagner isyanında günler sonra Dağıstan'da halkla buluştu

    Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.
  • Rusya Devlet Başkanı Putin Wagner isyanında günler sonra Dağıstan'da halkla buluştu

    Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde sıkı güvenlik önlemlerini artırmıştı. Moskova ve Moskova bölgesi başta olmak üzere Ukrayna sınırına yakın Rus bölgelerinde terörle mücadele operasyon durumu ilan edilmişti.

     

     
  • Rusya Devlet Başkanı Putin Wagner isyanında günler sonra Dağıstan'da halkla buluştu

    Yevgeniy Prigojin'in, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği bildirilmişti.

     

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek, "Prigojin, Belarus'a gidecek." ifadesini kullanmıştı 

*Haberin görselleri Associated Press ve AA tarafından servis edilmiştir.

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