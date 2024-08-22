Rusya Devlet Başkanı Putin yıllar sonra Kuzey Kafkasya'yı ziyaret etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, uzun yıllardan sonra Kuzey Kafkasya'ya bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Putin, Azerbaycan'daki temaslarının ardından Kuzey Kafkasya Federal bölgesindeki 3 ayrı cumhuriyete çalışma ziyareti yaptı.

Önce Çerkeslerin ağırlıklı yaşadığı Kabardino-Balkarya Cumhuriyeti'nin yetkilileri ile Nalçik'te görüşen Putin, buradan Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti'ne geçti.

Beslan'da 2004'te katliam yapılan okulu ve Meleklerin Şehri Anıtı'nı ziyaret eden Putin'in, bölgeye en son 2008'de geldiği belirtildi.

ÇEÇENİSTAN'A 13 YIL SONRA ZİYARET

Putin daha sonra, 2011'de başbakanlığı döneminde ziyaret ettiği Çeçenistan'a geçti.