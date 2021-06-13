Putin’den kritik zirve öncesinde açıklamalar! 0:00 / 0:00

Reuters

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden ile 16 Haziran'da gerçekleşecek görüşmesinin öncesinde açıklamalarda bulundu.

Rus lider Putin, "ABD Başkanı Biden'dan kişisel iletişimimizi, iki ülkenin ilişkilerini güçlendirecek diyaloğu kurmasına yardım etmesini umuyorum" dedi.

Putin, görüşmenin asıl amacının diyalog kurmak olduğunun altını çizdi.

Rusya ve ABD’nin ortak çalışabileceği birçok konu olduğunu söyleyen Putin, "ABD zirvede daha iyi bir atmosfer yaratmak için Rusya’ya karşı olumsuz söylemlerini azalttı" ifadelerini kullandı.