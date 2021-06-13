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HaberlerDünyaSON DAKİKA: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den kritik zirve öncesinde açıklamalar!
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den kritik zirve öncesinde açıklamalar!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden ile 16 Haziran'da gerçekleşecek zirve öncesinde açıklamalarda bulundu. Putin, Rusya ve ABD'nin ortak çalışabileceği birçok konu olduğunu, görüşmenin asıl amacının diyalog kurmak olduğunun altını çizdi.

SON DAKİKA: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den kritik zirve öncesinde açıklamalar!
Putin’den kritik zirve öncesinde açıklamalar!
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Reuters

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden ile 16 Haziran'da gerçekleşecek görüşmesinin öncesinde açıklamalarda bulundu.

Rus lider Putin, "ABD Başkanı Biden'dan kişisel iletişimimizi, iki ülkenin ilişkilerini güçlendirecek diyaloğu kurmasına yardım etmesini umuyorum" dedi.

Putin, görüşmenin asıl amacının diyalog kurmak olduğunun altını çizdi.

Rusya ve ABD’nin ortak çalışabileceği birçok konu olduğunu söyleyen Putin, "ABD zirvede daha iyi bir atmosfer yaratmak için Rusya’ya karşı olumsuz söylemlerini azalttı" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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