Rusya Dış İstihbarat Servisi SolarWinds siber saldırısını kabul etmiyor 0:00 / 0:00

Reuters

Son yılların en büyük siber saldırısı olarak gösterilen SolarWinds'ın arkasında olduğu iddialarını yalanlayan Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Sergey Narışkin, BBC'ye yaptığı açıklamada, '' İddialar kötü bir dedektif romanı gibi.'' açıklamasında bulundu.

Rusya'nın saldırının arkasında olup olmadığına ilişkin sorulara gelince ilginç cevaplar veren Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Narışkin,'' Böyle bir saldırıdan sorumlu olsaydı gurur duyacağını ancak başkalarının yaratıcı başarılarını kendisininmiş gibi iddia edemeyeceğini" söyledi.

Narışkin, siber saldırıda kullanılan stratejinin, ABD ve İngiliz istihbarat ajansları tarafından kullanılan taktiklerle benzer olduğunu söyledi.

Rusya’nın siber saldırısına ilişkin ABD ile aynı endişeyi taşıdığını ifade eden İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, saldırıyı demokrasiyi baltalama eylemi olarak gördüğünü ifade etmişti.

SOLARWINDS SİBER SALDIRISI

Son yılların en büyük siber saldırılarından olan SolarWinds, Rusya'nın hackleme (yetkisiz erişim) kampanyasında 100’den fazla ABD’li şirketin siber saldırından etkilendiği biliniyor. Ağ izleme ve yönetme platformu Orion üstünden düzenlenen saldırıya ilişkin geçtiğimiz aylarda Guardian'a konuşan Microsoft Başkanı Brad Smith, SolarWinds siber saldırısında en az 1000 kişiden oluşan çok yetenekli mühendis bir ekibin çalıştığını söyleyerek ‘‘Gördüğümüz en büyük ve en karmaşık operasyonlardan biri olduğunu’’ ifade etmişti