Rusya Dış İstihbarat Servisi SolarWinds siber saldırısını kabul etmiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaDiğer
ABONE OL

Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Sergey Narışkin: ''İddialar kötü bir dedektif romanı gibi.''

Rusya Dış İstihbarat Servisi, salı günü yaptığı açıklamada SolarWinds siber saldırısı arkasında olduğu iddiaları kabul etmedi.

Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Sergey Narışkin: ''İddialar kötü bir dedektif romanı gibi.''
Rusya Dış İstihbarat Servisi SolarWinds siber saldırısını kabul etmiyor
0:00 / 0:00
Reuters

Son yılların en büyük siber saldırısı olarak gösterilen SolarWinds'ın arkasında olduğu iddialarını yalanlayan Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Sergey Narışkin, BBC'ye yaptığı açıklamada, '' İddialar kötü bir dedektif romanı gibi.'' açıklamasında bulundu.

Rusya'nın saldırının arkasında olup olmadığına ilişkin sorulara gelince ilginç cevaplar veren Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Narışkin,'' Böyle bir saldırıdan sorumlu olsaydı gurur duyacağını ancak başkalarının yaratıcı başarılarını kendisininmiş gibi iddia edemeyeceğini" söyledi.

Narışkin, siber saldırıda kullanılan stratejinin, ABD ve İngiliz istihbarat ajansları tarafından kullanılan taktiklerle benzer olduğunu söyledi.

Rusya’nın siber saldırısına ilişkin ABD ile aynı endişeyi taşıdığını ifade eden İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, saldırıyı demokrasiyi baltalama eylemi olarak gördüğünü ifade etmişti.

SOLARWINDS SİBER SALDIRISI

Son yılların en büyük siber saldırılarından olan SolarWinds, Rusya'nın hackleme (yetkisiz erişim) kampanyasında 100’den fazla ABD’li şirketin siber saldırından etkilendiği biliniyor. Ağ izleme ve yönetme platformu Orion üstünden düzenlenen saldırıya ilişkin geçtiğimiz aylarda Guardian'a konuşan Microsoft Başkanı Brad Smith, SolarWinds siber saldırısında en az 1000 kişiden oluşan çok yetenekli mühendis bir ekibin çalıştığını söyleyerek ‘‘Gördüğümüz en büyük ve en karmaşık operasyonlardan biri olduğunu’’ ifade etmişti

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: İsrail tüm gece Gazze'yi vurdu! İsrail'den skandal paylaşım!
DÜNYATüm gece Gazze'yi vuran İsrail'den skandal paylaşım!
ABD Başkanı Joe Biden'ın 2020 yılındaki geliri açıklandı
DÜNYABiden ailesinin 2020 yılındaki geliri açıklandı
İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları sürüyor
DÜNYAİsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları sürüyor
ABD'den Azerbaycan ve Ermenistan'a tansiyonu düşürme çağrısı
DÜNYAABD'den Azerbaycan ve Ermenistan'a tansiyonu düşürme ...
Son dakika: Biden'dan Netanyahu'ya "bölgede ateşkesi destekliyoruz" mesajı
DÜNYABiden'dan Netanyahu'ya "ateşkes" mesajı
Almanya'da kundaklandığı öne sürülen Türk marketinde hasar oluştu
DÜNYAAlmanya'da kundaklandığı öne sürülen Türk marketinde ...
İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten İsrail'e silah satışını onaylayan ABD'ye tepki
DÜNYAİran'dan ABD'ye İsrail tepkisi
Lübnan'dan İsrail tarafına 6 roket atıldı
DÜNYALübnan'dan İsrail tarafına 6 roket atıldı
Ürdün Kralı Abdullah: İsrail, bölgeyi daha fazla gerginliğe sürüklüyor
DÜNYAÜrdün Kralı Abdullah'tan İsrail açıklaması
Demokratların Senato Çoğunluk Lideri Schumer'den İsrail-Filistin konusunda ateşkes çağrısı
DÜNYADemokratların Senato Çoğunluk Lideri'nden Filistin ...