AA

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nin Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş, başkent Moskova'da görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Afganistan’daki duruma değinen Lavrov, "Taliban, Afganistan’ın tüm topraklarının tamamını şimdilik kontrol etmiyor." dedi.

Pençşir Vadisi’ndeki direniş güçlerinin Taliban’a karşı harekete geçtiğine dikkati çeken Lavrov, oluşan durumda, Rusya’nın daha tutarlı adımlar attığını vurguladı.

Lavrov, "Afganlar arasında temsili hükümetin oluşturulmasına yardımcı olacak diyaloğun sağlanmasından yanayız. Oluşan durum, Afganistan'da ulusal diyaloğa her türlü desteğin sağlanması için dış koşullarının oluşturulması konusunda tutarlı pozisyonumuzu kesinlikle doğruluyor." ifadelerini kullandı.

Afganistan’daki durumun bölgesel boyut kazandığını belirten Lavrov, "Hem komşu ülkeler hem de Afganistan’dan uzakta olan ülkeler tepki gösteriyor. Bu durumda, Afganistan meselesine ilişkin Moskova Formatı’nı çalıştırmaya hazırız." şeklinde konuştu.

Taliban’ın ülkedeki diğer siyasi güçlerle görüşmeye hazır olduğu yönünde açıklama yaptığına dikkati çeken Lavrov, bunu memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

"LİBYA MESELESİ İLE İLGİL ÇÖZÜM SÜRECİNİN TAMAMLANMASI ÖNEMLİ"

Libya meselesine değinen Lavrov, bu meselenin çözümü sürecinde geçen yıl "olumlu" adımlar atıldığını belirtti.

Lavrov, "Bu sürecin, tüm Libyalılar arasında ekonomi, finans, sosyal ve savunma güvenliği alanlarında devlet kurumları yapılarının birleştirilmesine ilişkin anlaşmanın sağlanması yoluyla tamamlanması önemlidir." dedi.

Libya’dan yabancı güçlerin çekilmesi gerektiğini vurgulayan Lavrov, ülkede, 5+5 Ortak Askeri Komitenin bu konudaki kararlarını desteklediklerini kaydetti.

Necla el-Menguş da yabancı güçlerin ülkeden çıkarılması sürecinin önemine işaret ederek, "Bu süreç aşamalı ve senkronik olabilir. Bunun için gerekli mekanizmaların oluşturulması gerekiyor." ifadelerini kullandı.