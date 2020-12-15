Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Bosna Hersek'te mevkidaşı Turkovic ile görüştü

AA

Bosna Hersek Dışişleri Bakanlığındaki görüşmenin ardından iki ülkenin dışişleri bakanlıkları arasında 2021-2022 yıllarına ilişkin ortak istişare planı imzalandı.

Lavrov, mevkidaşı Turkovic ile düzenlediği ortak basın toplantısında, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin güçlenerek devam edeceğini belirterek ikili ve bölgesel çerçevede karşılıklı diyaloğun önemli olduğunu söyledi.

Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü ve egemenliği noktasında Rusya'nın tutum ve desteğinin süreceğini ifade eden Lavrov, ülkede savaşı sonlandıran Dayton Barış Anlaşması'nın revize edilmesini anlamsız bulduğunu belirtti.

Lavrov, Bosna Hersek'teki Yüksek Temsilcilik Ofisinin (OHR) kapatılması gerektiğini yineleyerek Bosna Hersek halkının kendi kaderini kendisinin tayin edebileceğini gösterdiğini ifade etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sekteye uğrayan ticaret hacmini artırma kararı aldıklarını da söyleyen Lavrov, Bosna Hersek'te Rus firmalarının faaliyet göstermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

- Turkovic: "Tüm halkların çıkarları doğrultusunda uzlaşmaya varılmalı"

Turkovic de heyetler arası görüşmenin verimli geçtiğini aktararak iki ülke arasındaki ilişkilerin iyi olduğunu ve iş birliğinin farklı alanlarda geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Lavrov'un ziyaretinin, Dayton Barış Anlaşması'nın 25. yıl dönümüne denk geldiğine işaret eden Turkovic, Rusya'nın, Bosna Hersek'in egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklediğini kaydetti.

Turkovic, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin üç üyesi olduğu gibi farklı konularda da üç ayrı görüş bulunduğunu belirterek "Bosna Hersek'te yaşayan tüm halkların çıkarları doğrultusunda uzlaşmaya varılması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

- Tartışmalı ziyaret

Bosna Hersek'e dün gelen Lavrov'un, ilk önce ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) içindeki Doğu Saraybosna'ya giderek Sırp temsilcilerle görüşmesi ve görüşmede Bosna Hersek bayrağı bulundurulmaması tepkiye neden oldu.

Bunun üzerine Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic ile Hırvat üyesi Zeljko Komsic, resmi ziyaret amacıyla ülkelerinde bulunan Lavrov ile görüşmeyi reddetti.