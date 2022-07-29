Lavrov'dan Blinken ile görüşmesine ilişkin açıklama 0:00 / 0:00

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ABD ve Rusya dışişleri bakanları, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırdığı tarih olan 24 Şubat'tan beri ilk defa görüşme gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Yakın bir tarih teklif edeceğiz." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşı ve Rusya'da tutuklu bulunan ABD vatandaşlarının serbest bırakılması konusunu değerlendirdi.

Blinken, "Önümüzdeki günlerde, bizim için en öncelikli konu olan Brittney Griner ve Paul Whelan’ın serbest bırakılması için Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile savaş başladığından beri ilk kez konuşmayı bekliyorum. Onların serbest bırakılması için birkaç hafta önce masaya çok önemli bir teklif koyduk. Hükümetlerimiz bunu defalarca doğrudan görüştüler ama konuyu bizzat takip etmek için görüşeceğim." demişti.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.