Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Filistin açıklaması Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalardan sonra BM kararlarına dayanarak Filistin devletinin kurulması gerektiğine vurgu yaparak, "Birleşmiş Milletler tarafından onaylanan ilkeler temelinde bir Filistin devletinin kurulmasına ilişkin BMGK'nin kararlarını uygulama sorumluluğunu herkesin ciddiye alacağını umuyoruz" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üye ülkelerinin dışişleri bakanları toplantısına katıldı. Toplantının ardından İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Lavrov, BDT toplantısında da İsrail - Filistin çatışmasını ele aldıklarını belirterek, bu çatışmaların bir an önce bitmesi ve müzakerelere başlanması gerektiği konusunda mevkidaşlarıyla hemfikir olduklarını söyledi. Çatışmalardan sonra BM kararlarına dayanarak Filistin devletinin kurulması gerektiğine vurgu yapan Lavrov, “Bu çatışma biter bitmez, Birleşmiş Milletler tarafından onaylanan ilkeler temelinde bir Filistin devletinin kurulmasına ilişkin BMGK'nin kararlarını uygulama sorumluluğunu herkesin ciddiye alacağını umuyoruz” dedi.

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Telefon görüşmesine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ortadoğu Bölge Temsilcisi olan Mihail Bogdanov da katıldı.

Görüşmenin ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Görüşmede, Gazze Şeridi ve çevresinde ortaya çıkan felaket ayrıntılı olarak ele alındı. Aynı zamanda çatışmaların derhal durdurulması, bölge halkına gıda ve ilaç ulaştırılması için insani koridorların açılması ve ayrıca bölgede su ve elektrik tedarikine tekrar başlanmasının önemine vurgu yapıldı” denildi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği bombardımana değinilen açıklamada, “Çok sayıda sivilin ölümüne yol açan gelişigüzel bombalamaların kabul edilemez olduğu ve Başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırları içerisinde bağımsız bir Filistin devletinin parçası olması gereken Gazze Şeridi’nden sivil göçün önlenmesine vurgu yapıldı” denildi.

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