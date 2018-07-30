Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün yaptığı bir açıklamada Rus Genelkurmay Başkanı Vladimir Gerasimov ile birlikte yaptığı Paris ziyareti sırasında Batılı meslektaşları ile Suriyeli mülteciler konusunu görüştüğünü belirtti. Lavrov, Suriyeli mülteciler meselesinde Batı ile ortak bir çözüm planı takip edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu konuda hemfikir olmak istiyoruz" ifadesini kullandı.

İHA'nın haberine göre açıklamada, Esad rejiminin Suriye’nin güneyinde ve Şam’da etkinliğini artırmasından sonra artan göçler sebebi ile Suriyeli mülteciler meselesinin öneminin daha da arttığı kaydedildi.

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