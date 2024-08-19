Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Kuzey Akım saldırıları nedeniyle ABD’yi suçladı

Lavrov, Rus İzvestiya gazetesine, 2022'de saldırılar nedeniyle hasar görerek atıl duruma düşen Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarına ilişkin açıklama yaptı.

Almanya'nın uzun vadeli enerji güvenliği ve ekonomik faydadan mahrum bırakılmayı sessizce kabul ettiğini savunan Lavrov, "Bu utanç vericidir. Berlin, hiçbir yorum yapmadan her şeyi sessizce hazmetti." ifadesini kullandı.

Saldırılara ilişkin Almanya’nın elindeki tüm delilleri açıklaması gerektiğini dile getiren Lavrov, şeffaf bir uluslararası soruşturmanın yürütülmesinde ısrarcı olacaklarını bildirdi.