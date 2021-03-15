Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Lübnan'daki Hizbullah heyetiyle bu ülkedeki durumu görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Lübnan’da Hizbullah'ın Parlamento'daki Grup Başkanı Muhammed Raad ve beraberindeki heyetle Lübnan'daki durumu görüştüğü belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Lübnan'daki Hizbullah heyetiyle bu ülkedeki durumu görüştü
AA

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Lavrov, Raad ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Lübnan’daki durumun ele alındığı görüşmede, Rusya’nın Lübnan’ın egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğünü desteklediği teyit edildi.

Lavrov’un Lübnan’daki sorunların, önde gelen tüm dini grupların temsilcilerinin katılımıyla geniş çaplı diyalog temelinde, yasalar çerçevesinde ve dışardan müdahale olmadan çözülmesi gerektiğini vurguladığı görüşmede, Saad Hariri’nin başkanlığındaki yeni hükümetin hızlı şekilde oluşturulması gerektiğine dikkat çekildi.

Suriye meselesinin de ele alındığı görüşmede, bu meselenin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı çerçevesinde çözülmesi gerektiği vurgulandı.

Bu bağlamda, Lübnan’da da bulunan Suriyeli mültecilerin ülkesine dönmeleri için uluslararası alanda girişimlerin yoğunlaştırılması önemine işaret edildi.

Ayrıca, Lübnan’da Hizbullah'ın Parlamento'daki Grup Başkanı Raad’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile görüştüğü belirtildi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Vatikan'dan "eşcinsel birliktelik" kararı
DÜNYAVatikan'dan "eşcinsel birliktelik" kararı
Almanya'dan Rusya'ya "Kırım'ı Ukrayna'ya iade et" çağrısı
DÜNYAAlmanya'dan Rusya'ya "Kırım" çağrısı
Türkiye, halka karşı ölümcül güç kullanmaya devam eden Myanmar'daki darbe rejimini şiddetle kınadı
DÜNYATürkiye'den Myanmar'daki darbeye kınama
Son dakika haberi Almanya, Fransa ve İtalya'dan AstraZeneca kararı!
DÜNYAÜç ülkeden daha AstraZeneca kararı!
Son dakika... Türkiye'den Yunanistan, İsrail ve AB'ye nota!
DÜNYATürkiye'den Yunanistan, İsrail ve AB'ye nota!
İngiltere'den Esad rejimine yeni yaptırımlar
DÜNYAİngiltere'den Esad rejimine yeni yaptırımlar
Avrupa Birliği İngiltere'ye karşı yasal süreç başlattı!
DÜNYAAvrupa Birliği İngiltere'ye karşı yasal süreç ...
AB'den Rus aşısına açık kapı! - Haberler
DÜNYAAB'den Rus aşısına açık kapı!
FELAKET... Son dakika: Almaya korondan kırılıyor! 3 . dalga bitmek kritik eşikte
DÜNYASalgında üçüncü dalgayı yaşayan Almanya endişeli!
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: Dünya ırkçılığı konuşmalı
DÜNYAYeni Zelanda Başbakanı Ardern: Dünya ırkçılığı ...