Lavrov'dan konuşmasını kesen muhabire tepki!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaSON DAKİKA: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan konuşmasını kesen muhabire tepki! - Haberler
ABONE OL

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan konuşmasını kesen muhabire tepki!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, basın toplantısında konuşması sırasında masaya mikrofon koymak isteyen BBC muhabirine, "BBC böyle davranışlar mı sergiliyor?" diyerek tepki gösterdi.

SON DAKİKA: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan konuşmasını kesen muhabire tepki! - Haberler
Lavrov'dan konuşmasını kesen muhabire tepki!
0:00 / 0:00
DHA

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Tacikistan'da düzenlenen basın toplantısında sözünü kesen BBC muhabirine tepki gösterdi.

Başkenti Duşanbe'de Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ile ortak basın toplantısında konuşmasına başlayan Lavrov, BBC muhabirine tepki gösterdi.

Gerginliği yüzünden okunan Lavrov, konuşması sırasında kürsüye yaklaşarak mikrofon koyan BBC muhabirine sert şekilde baktı. Lavrov daha sonra BBC muhabirine bakarak, "BBC böyle davranışlar mı sergiliyor? Anlamadım" sözleriyle tepki gösterdi.

Kameraların kayıtta olduğunu fark eden Lavrov, gülümseyerek konuşmasına devam etti.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

2021'e damgasını vuran ABD Kongre baskını tartışmaları devam ediyor
DÜNYAABD Kongre binası işgali Cumhuriyetçiler ve ...
SON DAKİKA: Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas İsrail'de
DÜNYAAlmanya Dışişleri Bakanı İsrail'de
SON DAKİKA: Hindistan'da koronavirüs kaynaklı can kaybı günler sonra 4 binin altına indi!
DÜNYAHindistan'da can kaybı günler sonra 4 binin altında!
İlk doz Covid-19 aşısını olan Prens William sağlık çalışanlarına teşekkür etti
DÜNYAPrens William ilk doz Covid-19 aşısını oldu
SON DAKİKA: Güney Çin Denizi'nde ABD-Çin gerginliği bitmiyor - Haberler
DÜNYAABD ile Çin arasında savaş gemisi gerginliği!
SON DAKİKA: BM duyurdu: İsrail'in saldırılarında en az 75 bin Filistinli yerinden edildi!
DÜNYABM: En az 75 bin Filistinli yerinden edildi!
Yasa dışı seçim kampanyası finansmanıyla suçlanan Sarkozy'nin davası başladı!
DÜNYAEski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin duruşması ...
SON DAKİKA: Belçika polisi ayaklandı: Firari aşırı sağcı asker aranıyor! - Haberler
DÜNYABelçika polisini ayaklandıran firari asker!
SON DAKİKA: Fas'tan İspanya'ya düzensiz göçmen akını devam ediyor!
DÜNYAFas'tan İspanya'ya düzensiz göçmen akını!
Fas'tan İspanya'ya geçmek isteyen gençlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı
DÜNYAFas'tan İspanya'ya düzensiz göçmen akını sürüyor