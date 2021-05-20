Boğaz'ın altı da salya!

Lavrov'dan konuşmasını kesen muhabire tepki! 0:00 / 0:00

DHA

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Tacikistan'da düzenlenen basın toplantısında sözünü kesen BBC muhabirine tepki gösterdi.

Başkenti Duşanbe'de Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ile ortak basın toplantısında konuşmasına başlayan Lavrov, BBC muhabirine tepki gösterdi.

Gerginliği yüzünden okunan Lavrov, konuşması sırasında kürsüye yaklaşarak mikrofon koyan BBC muhabirine sert şekilde baktı. Lavrov daha sonra BBC muhabirine bakarak, "BBC böyle davranışlar mı sergiliyor? Anlamadım" sözleriyle tepki gösterdi.

Kameraların kayıtta olduğunu fark eden Lavrov, gülümseyerek konuşmasına devam etti.