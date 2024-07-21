Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zakharova: Şimdi sıra soruşturmada
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, ABD Başkanı Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Biden'ın ruhsal durumu hakkındaki gerçekleri gizleyen ABD medyası ve siyasi çevrelerinin gizli anlaşmalarının soruşturulması gereklidir" dedi.
Giriş: 21.07.2024 - 22:07 Güncelleme: 21.07.2024 - 22:07
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zakharova, yaptığı açıklamada, “Biden'ın seçim yarışından çekildiğini yazılı olarak açıklamasının ardından atılacak bir sonraki adım, kamuoyunu manipüle ederek ve bir siyasi partinin yanında yer alarak Biden'ın ruhsal durumu hakkındaki gerçekleri gizleyen ABD medyası ve siyasi çevrelerinin gizli anlaşmalarının soruşturulması olmalıdır” dedi.
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