Rusya: Donbass'taki hedeflerimizi vurduk 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Donbass bölgesinde de yer alan bazı hedeflere yönelik yüksek hassasiyetli silah kullandıklarını aktardı.

İgor Konaşenkov, “Kalinovo-Popasnoe yerleşim birimi civarında 2 müstahkem mevki, Mirnoe, Slavyansk ve Popasnoe yerleşim birimi civarında düşman askeri teçhizatı ve askerlerin toplandığı yer havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle vuruldu. 180 kadar asker ve 15 zırhlı araç yok edildi. Ayrıca Barvenkovo yerleşim birimi civarında Buk-M1 hava savunma füze sistemi imha edildi.” ifadesini kullandı.

"31 UKRAYNA ASKERİ NESNESİNİ VURDUK"

Rus hava operasyonel taktik kuvvetlerinin "31 Ukrayna askeri nesnesini" vurduğunu kaydeden Konaşenkov, bunların arasında Razdolnoe ve Novogrodovka yerleşim birimi civarında 2 komuta merkezi, 28 askeri teçhizat ve askerlerin toplandığı alan ile Privolye civarında çok namlulu roketatar füzesi cephaneliğinin yer aldığını ifade etti.

​​​​​​​Rus hava savunma sisteminin Çernobayevka, Zaliznoe ve Pokrovskoe yerleşim birimleri üzerinde 3 Ukrayna insansız hava aracını da vurduğunu söyleyen Konaşenkov, füze ve topçu birliklerinin 2 komuta merkezi, cephanelik, top bataryası ve bir dizi askeri teknik aracı ateş altına aldığını dile getirdi.

Konaşenkov, “Bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 140 uçak, 490 insansız hava aracı, 253 hava savunma füze sistemi, 2 bin 367 tank ve zırhlı araç, 256 çok namlulu roketatar, 1021 obüs ve havan topu, 2 bin 225 özel askeri araç yok edildi.” diye konuştu.

İNGİLİZ ORDUSU: UKRAYNA SALDIRILARI PÜSKÜRTÜYOR

İngiliz ordusuna göre, Rus bombardımanı ve Donbass kontrol hattına yönelik saldırılar bugün artmaya devam etti, ancak Ukrayna kuvvetleri çok sayıda ilerleme girişimini püskürtmeyi başardı.

Açıklamada, "Ukraynalıların Rus güçlerinin sayısız ilerleme girişimini geri püskürtmesiyle birlikte, Rus bombardımanı ve Donbass kontrol hattına yönelik saldırılar artmaya devam ediyor. Rusya'nın ilerleme kabiliyeti, onları şimdiye kadar kuşatan çevresel, lojistik ve teknik zorluklardan ve yüksek motivasyonlu Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin direncinden etkilenmeye devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da, Rusya’nın Ukrayna’nın doğusundaki Donbass bölgesinde operasyonlarını şekillendirmeye çalıştığını ancak Rus ordusunun halen ikmal, komuta kontrol ve güç entegrasyonu sorunlarının olduğunu değerlendirdiklerini açıklamıştı.