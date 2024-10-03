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        Haberler Dünya Rusya: Donetsk'te Ugledar kentini ele geçirdik | Dış Haberler

        Rusya: Donetsk'te Ugledar kentini ele geçirdik

        Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun kontrolündeki Ugledar şehrini ele geçirdiklerini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 18:30 Güncelleme: 03.10.2024 - 18:30
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        Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Doğu askeri birliklerinin kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Ugledar yerleşim birimi kurtarıldı." ifadesine yer verildi.

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy, ordunun Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Ugledar kentinden çekildiğini belirterek, "Uygun silahlar olmadan Rusya'yı durduramayız. Onlar mevzilerimizi yok ederken askerlerimizin hayatlarını korumalıyız çünkü onlar binalardan daha önemli." demişti.

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        #Ukrayna
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