Rusya, drone saldırısının ardından Voronej bölgesinin bir kısmında acil durum ilan etti

Voronej Valisi Alexander Gusev, Ukrayna'nın gerçekleştirdiği drone saldırısının ardından sınırdaki kentte olağanüstü hal ilan ettiğini söyledi.

Gusev'e göre Rus güçleri beş insansız hava aracını durdurdu. Düşen enkaz bir yangını başlattı ve patlayıcı maddelerin patlamasına yol açtı.

Gusev, olayda sivil binaların zarar görmediğini ancak yetkililerin Ostrogozhsky bölgesindeki üç yerleşim yerinde acil durum önlemleri almasına ve 200 kişiyi tahliye etmesine yol açtığını bildirdi.