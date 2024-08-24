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        Haberler Dünya Rusya, drone saldırısının ardından Voronej bölgesinin bir kısmında acil durum ilan etti | Dış Haberler

        Rusya, drone saldırısının ardından Voronej bölgesinin bir kısmında acil durum ilan etti

        Ukrayna, Rusya topraklarındaki operasyonlarına devam ediyor. Kursk bölgesindeki geniş çaplı harekatını sürdüren Ukrayna güçleri, sınırdaki Rus kenti Voronej'e drone saldırısı düzenledi. Voronej valisi, kentte acil durum ilan etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2024 - 10:57 Güncelleme: 24.08.2024 - 10:58
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        Rusya'nın bir ilinde acil durum ilan edildi
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        Voronej Valisi Alexander Gusev, Ukrayna'nın gerçekleştirdiği drone saldırısının ardından sınırdaki kentte olağanüstü hal ilan ettiğini söyledi.

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        Gusev'e göre Rus güçleri beş insansız hava aracını durdurdu. Düşen enkaz bir yangını başlattı ve patlayıcı maddelerin patlamasına yol açtı.

        Gusev, olayda sivil binaların zarar görmediğini ancak yetkililerin Ostrogozhsky bölgesindeki üç yerleşim yerinde acil durum önlemleri almasına ve 200 kişiyi tahliye etmesine yol açtığını bildirdi.

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