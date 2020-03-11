SON DAKİKA!

HABERTURK.COM

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile diyaloğun devam ettiğini ve Rusya'nın bir temsilcisini Viyana'da 18 Mart'ta yapılacak Ortak Komite toplantısına göndereceğini açıkladı. Novak, piyasanın koronavirüs nedeniyle istikrarsız olduğunu da vurguladı. Novak dün masaya geri dönebilecekleri sinyalini vermiş, petrol piyasalarında istikrar sağlanması için OPEC ile iş birliği yapmanın ihtimal dışı olmadığını söylemişti.

PETROL FİYATLARI PAZARTESİ GÜNÜ YÜZDE 30 DÜŞTÜ

Rusya, cuma günü toplanan OPEC’in istediği üretim kesintisini yapmamış, Suudi Arabistan bunun üzerine petrol ihracatında fiyat indirimine gitmiş, ayrıca üretimini artıracağı iddia edilmişti. Brent petrol fiyatı dün yüzde 30 düşerek 31.7 dolara çakılmıştı.Ocak 1991’de Birinci Körfez Savaşı'nın başlangıcındakinden sonra en büyük düşüş olarak kayıtlara geçen bu düşüş küresel piyasalara kara pazartesi yaşatmıştı. Brent petrolün varil fiyatı bugün 35 doların hemen üzerinde seyrediyor. Petrolün varil fiyatı yılın başında 70 dolar seviyesindeydi.

ARAMCO ARZI ARTIRACAK

Suudi Arabistan devlet petrol şirketi Saudi Aramco, Rusya ile Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) arasında petrol konusunda işbirliğinin sona ermesinin ardından petrol arzını artıracağını duyurdu. Aramco CEO'su Emin Nasser, şirketin nisan ayında azami sürekli üretebileceği seviye olan 12 milyon varilin 300 bin varil üzerinde" üretim yapacağını, 1 Nisan'dan itibaren üretim artışını müşterilerine arz olarak yansıtmaya başlayacağını belirtti. Aramco, geçen ay günde 9.7 milyon varil petrol üretmişti.