Hangi aşı daha etkili? Biontech mi, Sinovac mı?

AA

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Estonya Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Ulla Uibo’nun bakanlığa çağrıldığı, Estonya’nın St. Petersburg Konsolosu Mart Latte’nin “diplomatik statüyle bağdaşmayan istihbarat toplama faaliyetleri yaptığı” gerekçesiyle tepki gösterildiği belirtildi.

Estonyalı Konsolos'un "istenmeyen kişi" ilan edildiği ve 48 saat içinde Rusya’yı terk etmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, “Estonya Dışişleri Bakanlığının, Latte’nin gözaltına alınmasının ‘yasa dışı ve kışkırtıcı’ olduğu ve aleyhindeki suçlamaların ‘asılsız’ olduğu yönündeki yorumuyla bağlantılı suçlamaları kabul edilemez. Bir Rus vatandaşından gizli materyaller alırken suçüstü yapılarak gözaltına alınan bu Estonyalı diplomatın yasa dışı faaliyetlerine dair reddedilemez kanıtlar bulunuyor.” ifadeleri kullanıldı.

Dün, Rusya Federal Güvenlik Servisinin (FSB), Estonya’nın St. Petersburg Konsolosu Mart Latte'yi "gizli bilgiler temin ettiği" gerekçesiyle gözaltına aldığı bildirilmişti.