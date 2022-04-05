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Rusya, FIFA'nın ihraç kararına karşı itirazını geri çekti

Rusya Futbol Federasyonu (RFS), FIFA'nın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turnuvasından ihraç kararına karşı Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) yaptığı itirazı geri çekti

Rusya, FIFA'nın ihraç kararına karşı itirazını geri çekti
AA

CAS'tan yapılan açıklamada RFS'nin, Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası FIFA Konseyi'nin aldığı karara yönelik temyiz başvurusunu çektiği ifade edildi.

Fakat RFS, UEFA'nın Rus kulüpleri ve milli takımlarını ikinci bir duyuruya kadar organizasyonlarından men etme kararına karşı mücadelesini sürdürecek.

Açıklamada ayrıca Rusya'nın buz pateni, biatlon, cimnastik, kürek ve ragbi branşlarının bağlı olduğu uluslararası federasyonlarca getirilen yasakların iptali için başvuruda bulunduğu da belirtildi.

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