Rusya gerilimi, Avrupa'yı erken temiz enerji geleceğine iter mi? 0:00 / 0:00

Pandemi her sektörde olduğu gibi ekonomi ve enerjide de pek çok değişikliğe neden oldu. Bununla birlikte, özellikle pandemi döneminde dekarbonizasyon ve iklim değişikliğine dair konularda ve ülkelerin politikalarında farklılıklar görüyoruz.

Peki pandemi sürecinin enerji piyasalarında uzun vadeli ne tür etkileri olur? Avrupa'nın Rusya ile yaşadığı enerji krizi ülkeleri farklı enerji arayışlarına iter mi? İklim değişikliği ve sıfır atık konularında ülleker ve Türkiye neler yapıyor?

Enerji ve iklim değişikliğine dair merak edilenleri Pekin Teknoloji Enstitüsü'nden Prof. Dr. Muhammad Shahbaz ve Düzce Ünv. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayfer Gedikli'ye sorduk.

Enerji endüstrisinde COVID-19’dan sonra görülecek uzun vadeli değişiklikleri anlatan Prof. Dr. Shahbaz "Salgın toplumu aslında değiştirdi. O yüzden kesinlikle politikalardan da bahsettiğimiz zaman, bu tarz ekonomide oluşabilecek şokları akılda tutmamız gerekiyor. Ve b tarz şoklar olduğu zaman bu şokları abzörve edebilmemiz gerekiyor. Benim gördüğüm, uzmanlığıma göre yorumladığıma göre, enerji politikaları bütün dünyada değişik olacak gelecekte. Bütün dünya artık kaynaklarını kullanmaya çalışıyor. Türkiye’yi konuşacak olursak, benim Türkiye ile alakalı bildiklerimden yola çıkarak şunu söyleyebilirim kış dönemindeyiz ama yaz günlerinde günleriniz çok uzun, çok güneşli, alanlarınız var. Bazı bölgelerde rüzgar çok hızlı esiyor. Su kaynağınız var, enerji üretebileceğiniz. Dediğim gibi Türk ekonomisi ile alakalı şunu biliyorum, elektriğin yüzde 38’ini siz bu kaynaklardan elde ediyorsunuz. Bu kaynakları daha da fazla kullanabilirsiniz. Mesela, rüzgarı daha fazla elektrik üretmek için kullanabilirsiniz. Aynı şekilde güneş ışığından faydalanabilirsiniz. Hidro kaynaklarınızı daha fazla enerji elde etmek için kullanabilirsiniz ki geleceği daha yeşil hale getirin. Şimdi gelişen ekonomiler ve gelişmiş ekonomilerde daha yeşil daha temiz bir gelecek istiyor. Temiz enerji kaynaklarınız olduğu zaman geleceğiniz daha temiz olacaktır" yanıtını veriyor.

Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte yaşanan enerji endişesi ve krizine de değinen Shahbaz "Bence Avrupa zaten halihazırda yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanıyor. Ancak şayet Rusya gazı kesecek olursa veya Avrupa’ya giden gaz azalacak olursa, onlar Katar’a dönecektir. Çünkü biraz gaz ithal etme planları var Katar’dan. O yüzden şöyle düşünüyorum: Avrupa’nın bu probleme bir çözümü var. Ama tabii bu daha siyasi bir soru. Bu konuda kimse ne olacağını tam olarak bilemez" yanıtını vererek açık kapı bırakıyor.

Emine Erdoğan'ın ödül alan Sıfır Atık projesi ve bu tarz projelerin çevre koruma ve ekonomi üzerindeki etkisinin önemini vurgulayan Shahbaz "Bu proje birçok fırsat sunan ve gerçekten daha yeşil şehirlerimiz olsun diye uğraşan, çabalayan bir proje. Bütün ülke için önemli. Bence ekonominin her açısından baktığımız zaman, bu proje çok önemli. Temiz bir ülkeniz olduğu zaman, temiz enerji kaynaklarını kullandığınız zaman çok fazla şeyi iyileştirebilirsiniz. Küresel seviyede baktığımız zaman sıfır atık projesi gerçekten çok önemli ve UNDP tarafından kabul edilmiş bir proje" diyor.

Prof. Dr. Ayfer Gedikli ise Emine Erdoğan'ın Shahbaz ile konu hakkındaki görüşmesi sonrası bu konuda bir kitap yazılmasını istediği ve böyle bir planın olduğunu, MIT’de Oxford’da Cambridge’de çok iyi profesörlerin de dahil olduğu sıfır atık ile ilgili kitabın yakında yayınlanıyor olacağını belirtti.